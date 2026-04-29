L’IES Enric Valor de Picanya s’acosta a l’agroecologia inclusiva
Estudiants de l’IES Enric Valor de Picanya han visitat l’hort de l’associació Bona Gent a Alboraia. L’activitat, organitzada per Justícia Alimentària, busca connectar el treball a l’aula amb experiències agroecològiques reals. Durant la trobada, l’alumnat va aprendre sobre compostatge i resiliència climàtica de la mà de persones amb diversitat funcional. Esta iniciativa subratlla que no hi ha justícia climàtica sense justícia social, fomentant una consciència crítica sobre el consum de proximitat i la defensa del territori. És a dir, que la inclusió social i el respecte pel territori són claus per afrontar l’emergència climàtica.
Aula
En aquest espai agroecològic de proximitat, estudiants del centre de l’Horta Sud han connectat teoria i pràctica: d’on venen els aliments, com minimitzar residus i per què l’horta és resiliència climàtica. Però el veritable aprenentatge ha estat mirar les persones amb diversitat funcional com a iguals i referents. Aquesta visita demostra que no hi ha justícia climàtica sense justícia social.
Bona Gent, amb la seua experiència comunitària, ha obert els ulls de l’alumnat a una mirada transformadora sobre el territori i sobre les persones que el cuiden: «Van compartir coneixements sobre la terra i han quedat per a fer una nova trobada a final de curs. L’alumnat va prendre consciència del privilegi de tenir totes les capacitats en ús, però també que no tenir-les no vol dir que no puguen ensenyar-nos moltíssim», explica Doris Monrós, tècnica del projecte de Justícia Alimentària.
Connectar l'alumnat amb experiències agroecològiques
Un dels objectius del programa “Emergència climàtica sobre la taula”, de Justícia Alimentària, és connectar l’alumnat amb experiències agroecològiques de sobirania alimentària i consum de proximitat, perquè relacionen la pràctica amb els continguts teòrics que veuen a classe: d’on venen els aliments, quin impacte té la seua producció i per què és important repensar els hàbits de consum en un context d’emergència climàtica.
Van tenir l’oportunitat de relacionar-se amb persones amb diversitat funcional que formen part de l’associació Bona Gent, saben moltíssim de compostatge i de la circularitat de la producció d’aliments, i que, amb generositat, compartiren els seus coneixements amb l’alumnat de l’Enric Valor, que també cultiven un hort al seu centre.
Aquests intercanvies entre estudiants i projectes reals permeten aproximar-se a les dinàmiques quotidianes d’un espai que valora el paper de la pagesia i de les iniciatives comunitàries en la resposta davant l’emergència climàtica des dels territoris. Durant la trobada, l’equip de Bona Gent ha ajudat l’alumnat a llegir el seu context amb una mirada crítica i propositiva.
Un projecte educatiu pioner
L’assignatura “Emergència climàtica sobre la taula” es treballa en cinc instituts: els IES Enric Valor (Picanya) i La Serrania (Villar del Arzobispo), que ja van formar part de la primera edició el curs passat, i tres instituts que s’hi incorporen enguany: l’IES Benaguasil (Benaguasil), l’IES Peset Aleixandre (Paterna) i l’IES Serra d’Irta (Alcalà de Xivert).
«L’objectiu és generar consciència crítica i oferir eines perquè l’alumnat puga identificar, en el seu entorn, iniciatives transformadores i formes concretes d’implicació en la defensa de l’horta», explica la tècnica del projecte. Amb propostes com aquesta, Justícia Alimentària continua avançant en l’objectiu de sensibilitzar la comunitat educativa de manera vivencial per a generar una consciència crítica i de fomentar canvis concrets i assequibles des de les aules de batxillerat.
- Transportes aprueba el proyecto de conexión directa entre la V-30 y la A-3, salvando el cauce del río Turia, con un presupuesto de 56 millones de euros
- Transportes quiere evitar los atascos kilométricos de tráfico en el cruce de la V-30 y la A-3 con un nuevo puente sobre el Turia
- La Aemet pronostica que el puente festivo de mayo en Valencia estará marcado por las lluvias
- El municipio de la Safor con solo 160 habitantes donde reina el silencio y la vida rural: 'Aquí todo es muy tranquilo
- El ayuntamiento duda si demoler las Casitas Rosas mientras crece el hastío vecinal
- Paiporta-Alfafar y Quart de Poblet-Manises serán los primeros tramos de los parques inundables en licitarse
- Dos fallecidos tras la caída de un vehículo al río Clariano en Ontinyent
- El festival BigSound apunta a Torrent