La Xarxa Vives premia l’IES Ramon Llull de València

Queda subcampió en una Lliga de Debat que corona com millor oradora a una jove de l’IES La Garrigosa de Meliana

Dalt de l'equip de l'IES Ramon Llull de València que ha quedat subcampió / Xarxa Vives d'Universitats

Aula

València

La Universitat d’Alacant (UA) ha acollit la fase final de la Lliga de Debat de Secundària de la Xarxa Vives d’Universitats. Després d’un enfrontament molt disputat, el jurat ha proclamat com a guanyador de l’edició 2026 l’equip de l’Institut Vila-seca, en representació de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, mentre que l’equip de l’IES Ramon Llull de València, representant de la Universitat de València (UV), ha esdevingut subcampió. A més, el jurat ha distingit l’alumna Lucía Gasp García, integrant de l’equip de l’IES La Garrigosa de Meliana (Universitat Politècnica de València), amb el guardó de millor oradora de la competició.

Al llarg de tres dies, un centenar d’estudiants de 15 centres educatius d’ESO i Batxillerat de la Comunitat Valenciana, Catalunya i Andorra han participat en una experiència formativa que fomenta l’ús de la paraula, el diàleg i l’intercanvi d’idees, alhora que reivindica la llengua pròpia com a eina de cohesió i coneixement. Els estudiants han hagut de defensar al llarg de la competició tant la posició partidària com la contrària d’un tema polèmic i d’actualitat: ‘Estem davant d’una joventut més masclista’. La jornada va començar amb una fase eliminatòria entre tots els equips participants, mentre que en la darrera jornada s’han disputat les semifinals i la gran final entre els equips amb més puntuació acumulada.

El grup de l'IES Vils-seca que ha guanyat la Liga de Debat / Xarxa Vives d'Universitats

L’Institut Vila-seca del Tarragonés, campió

Finalment, el jurat ha proclamat vencedor l’equip de l’Institut Vila-seca, representant de la URV. L’acte de lliurament de premis, celebrat al Paranimf de la Universitat d’Alacant, comptà amb les intervencions de la rectora de la UA, Amparo Navarro Faure; de la presidenta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Verònica Cantó; del director general de Política Lingüística de la Generalitat, Vicent Satorres, i de la presidenta d’Escola Valenciana, Rosanna Martínez.

La millor oradora de la competició, Lucía Gasp; de l'IES La Garrigosa / Xarxa Vives d'Universitats

Enguany, en la competició han participat quinze centres educatius en representació de les universitats de la Xarxa Vives. Pel que fa al territori valencià, a més dels dos instituts ja esmentats, també han competit l’IES Enric Valor de Castalla, en representació de la UA; l’IES Almenara per part de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló; i l’IES Misteri d’Elx per la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx. El jurat de la competició, integrat per professionals de la cultura, l’ensenyament i la comunicació, han valorat cada debat d’acord amb la qualitat de les intervencions i la solidesa de les argumentacions, així com el grau de domini de l’assumpte, la fluïdesa comunicativa dels participants i la posada en escena.

La Lliga de Debat de la Xarxa Vives d’Universitats. compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i del Govern d’Andorra. A la C. Valenciana compta amb la coorganització d’Escola Valenciana i la col·laboració de l’AVL.

Tracking Pixel Contents