Expociència arriba al Parc Científic de la UV amb 100 activitats
La 18 edició arriba el pròxim dissabte 9 de maig de 10 a 14 hores en el Pac Científic de la Universitat de València
Este pròxim dissabte 9 de maig, de 10 a 14 hores, les instal·lacions del Parc Científic de la Universitat de València (PCUV) i de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE-UV) obriran les portes per a celebrar la 18a edició d’Expociència. Sota el lema ‘Cuidar amb ciència: entendre’ns per a viure millor’, la jornada reunirà més de 80 entitats en un espai de trobada gratuït que busca mostrar com la innovació millora el benestar i la sostenibilitat.
El públic familiar, sobretot les xiquetes i els xiquets, podrà gaudir d’un itinerari amb més d’un centenar d’activitats que abasten camps com la biomedicina, la biotecnologia, la química i la tecnologia digital. Entre elles destaca la gimcana de realitat augmentada impulsada per l’Institut d’Agroquímica i Tecnologia d’Aliments (IATA-CSIC) que permetrà als assistents interactuar amb microorganismes virtuals mitjançant els seus mòbils, aprenent sobre seguretat alimentària i sostenibilitat de manera lúdica. També es podrà descobrir com funcionen els grans acceleradors de partícules o explorar el potencial de la robòtica i la intel·ligència artificial.
S’han programat sessions amb llengua de signes i audiodescripció per a assegurar una ciència sense barreres. Amb prop de 500 investigadors i investigadores implicades, Expociència es consolida com una cita inclusiva i referent de la divulgació científica.
