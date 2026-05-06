Joves d’11 instituts posen a ballar l’UJI a ritme d’ukelele
Centres de Secundària de la Plana Alta i Baixa, el Baix Maestrat l’Horta Sud omplin el Paranimf de la Jaume I amb el projecte ‘Tu kè?’
El Paranimf de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló ha acollit per segon any consecutiu el concert de la xarxa del projecte ‘Tu kè?’, un esdeveniment en el qual han participat més de 250 joves d’11 centres de Secundària públics i concertats de quatre comarques valencianes, i en el qual col·labora el grup de recerca Educació, Art i Societat (Edarso) de l’UJI en el marc del projecte d’investigació Promus, finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.
Els 11 centres participants han sigut l’IES Francesc Ribalta, Col·legi Mater Dei, l’IES La Plana i IES Vicent Castell i Domènech, tots cinc de Castelló de la Plana; l’IES La Vall d’Alba, la SES de Cabanes, l’IES El Prat de Torreblanca i l’IES Violant de Casalduch de Benicàssim, de La Plana Alta; l’IES Gilabert de Centelles de Nules, de La Plana Baixa; l’IES Joan Coromines de Benicarló, del Baix Maestrat, i l’IES Berenguer Dalmau de Catarroja, de l’Horta Sud, els quals han gaudit d’una jornada de convivència i assajos que ha culminat en un concert on l’ukelele, la veu i la percussió corporal han sigut els protagonistes.
Èxits del rock i la creativitat
Concretament, el programa musical combinà clàssics del rock estatal i èxits internacionals, a més de la creativitat de l’alumnat. Així, s’han interpretat versions de grups com ara Fito y Fitipaldis, Los Secretos, Txarango, Passenger o Vance Joy, i la peça ‘Nanana Come on!’ d’Enric Pizà amb percussió corporal, la qual feu participar tot el Paranimf. A més, s’interpretà la cançó guanyadora del concurs ‘Tu kè, compons?’ del curs passat, una iniciativa que afavorix la capacitat creativa dels i les joves, permetent-los ser protagonistes de la seua pròpia música.
La posada en escena és el resultat d’un esforç que s’inicià a principis del curs acadèmic, amb seminaris de formació per al professorat i un treball intensiu a l’aula. El treball començà en setembre, per a culminar en esta experiència artística que combina música, moviment i expressió escènica i que mostra el resultat del treball conjunt entre centres educatius, professorat i alumnat.
Democratització de l'art
L’èxit del projecte ‘Tu kè?’ no residix només en la pràctica instrumental, sinó en la seua capacitat per posar l’alumnat en el centre del procés creatiu. A través de l’accessibilitat de l’ukelele, el projecte aconseguix una democratització de l’art: qualsevol alumne, independentment dels seus coneixements previs, pot formar part d’un gran concert tocant, cantant, ballant i realitzant percussió corporal.
Esta proposta multidisciplinar integra diferents recursos instrumentals, veus solistes, coreografies i composició. A més, s’estructura en diversos programes que fomenten la col·laboració entre departaments didàctics, com ara ‘Tu kè, dibuixes?’, ‘Tu kè, balles?’, ‘Tu kè, em sones?’, ‘Tu kè, compons?’ i ‘Tu kè, punxes?’.
