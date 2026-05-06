Llegir és una festa al CEIP Les Arts de València

Una actuació recorda als escolars que si no fora pels llibres, encara seríem uns cavernícoles

Fireta del Llibre del CEIP Les Arts de València organitzada per l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'escola. / CEIP Les Arts

Rafel Montaner

València

El passat 23 d’abril, el CEIP Les Arts es va omplir de vida per celebrar el Dia del Llibre. La jornada va incloure la Fireta del Llibre, organitzada per l’Associació de Famílies de l’Alumnat (AFA), on els xiquets i les xiquetes va poder triar i portar-se a casa llibres donats, assegurant que ningú es quedara sense lectura.

L’organització corre a càrrec de l’AFA i és senzilla i generosa: es demana als alumnes que porten llibres de casa que ja no utilitzen. L’escola també n’aporta per tal que ningú se’n quede sense. Després, es col·loquen en taules i ordenats per edat al pati interior del centre i, per torns, van passant totes les classes i cadascú tria el llibre que més li agrada.

La 'perfomance' dels dos cavernícoles que no lligen amb l'alumnat d'Infantil del CEIP Les Arts. / CEIP Les Arts

L’acte central va ser una 'performance' sobre l’evolució humana: dos personatges prehistòrics descobrien els llibres i, en aprendre a llegir, es transformaven en persones actuals que recitaven versos d’Estellés i relats de Cortázar.

Els preshistòrics en acció durant la seua representació per l'alumnat de Primària del CEIP Les Arts. / CEIP Les Arts

Llegir ens fa créixer

Els alumnes eren citats a un espai del centre on hi havia un munt de llibres escampats. No tenien cap consigna: podien asseure’s, podien romandre de peu, tocar els llibres... De sobte, apareixien dos prehistòrics i començaven a fer coses amb els llibres. La primera troballa es que se n’adonen que xarrupant el llibre com si fora un refresc poden soltar fragments del llibre però tornen ràpidament al llenguatge prehistòric.

Un dels cavernícoles sorprés en descobrir el 'Tirant lo Blanc' de Joanot Martorell al CEIP Les Arts. / CEIP Les Arts

Finalment, un d’ells obri un llibre, queden meravellats i comencen a llegir amb molta dificultat. A mesura que van llegint llibres van millorant la lectura i, aquesta millora, va acompanyada d’un canvi de vestuari. Finalment, els dos prehistòrics s’han convertit en persones actuals,

Xiquets i xiquetes d'Infantil gaudint dels llibres al CEIP Les Arts de València. / CEIP Les Arts

L’acció, adaptada també per a Infantil, va llançar un missatge vital: si no fora pels llibres, encara seríem cavernícoles. Una celebració que ens recorda que llegir ens fa créixer i ens fa més lliures. Llegiu, llegiu, llegiu! Feliç Dia del Llibre des del CEIP Les Arts!

"Psicosis" en Albalat dels Tarongers tras varios robos continuados en coches y viviendas

La 'ingrata pàtria' del rector Peset: delatores, traidores y camisas azules

Expociència arriba al Parc Científic de la UV amb 100 activitats

La viñeta de Ortifus

Un amigo del peluquero asesinado en València: "No es justo, Cristian solo quería tener una vida mejor"

La forense, al tribunal: "Claro que tardó un mes en denunciar la agresión sexual: debía manejar sus propios miedos"

