Educació
Llegir és una festa al CEIP Les Arts de València
Una actuació recorda als escolars que si no fora pels llibres, encara seríem uns cavernícoles
El passat 23 d’abril, el CEIP Les Arts es va omplir de vida per celebrar el Dia del Llibre. La jornada va incloure la Fireta del Llibre, organitzada per l’Associació de Famílies de l’Alumnat (AFA), on els xiquets i les xiquetes va poder triar i portar-se a casa llibres donats, assegurant que ningú es quedara sense lectura.
L’organització corre a càrrec de l’AFA i és senzilla i generosa: es demana als alumnes que porten llibres de casa que ja no utilitzen. L’escola també n’aporta per tal que ningú se’n quede sense. Després, es col·loquen en taules i ordenats per edat al pati interior del centre i, per torns, van passant totes les classes i cadascú tria el llibre que més li agrada.
L’acte central va ser una 'performance' sobre l’evolució humana: dos personatges prehistòrics descobrien els llibres i, en aprendre a llegir, es transformaven en persones actuals que recitaven versos d’Estellés i relats de Cortázar.
Llegir ens fa créixer
Els alumnes eren citats a un espai del centre on hi havia un munt de llibres escampats. No tenien cap consigna: podien asseure’s, podien romandre de peu, tocar els llibres... De sobte, apareixien dos prehistòrics i començaven a fer coses amb els llibres. La primera troballa es que se n’adonen que xarrupant el llibre com si fora un refresc poden soltar fragments del llibre però tornen ràpidament al llenguatge prehistòric.
Finalment, un d’ells obri un llibre, queden meravellats i comencen a llegir amb molta dificultat. A mesura que van llegint llibres van millorant la lectura i, aquesta millora, va acompanyada d’un canvi de vestuari. Finalment, els dos prehistòrics s’han convertit en persones actuals,
L’acció, adaptada també per a Infantil, va llançar un missatge vital: si no fora pels llibres, encara seríem cavernícoles. Una celebració que ens recorda que llegir ens fa créixer i ens fa més lliures. Llegiu, llegiu, llegiu! Feliç Dia del Llibre des del CEIP Les Arts!
