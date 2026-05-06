L’Escola d’Estiu PROA de l'Oceanogràfic de València posa rumb cap als adolescents
La proposta de l’Oceanogràfic dissenyada específicament per xiques i xics d’entre 13 i 16 anys combina ciència i experiències immersives per a fomentar entre el jovent el compromís ambiental i la protecció pels oceans
Aula
L’arribada de l’estiu obri una finestra d’oportunitat per a l’aprenentatge fora de l’aula. En este context, l’Oceanogràfic de València consolida la seua proposta educativa dirigida al jovent amb la tercera edició de PROA, una escola d’estiu específicament dissenyada per a xiques i xics d’entre 13 i 16 anys. El programa combina divulgació científica, contacte directe amb professionals de l’àmbit marí i experiències immersives que busquen despertar vocacions i fomentar el compromís ambiental.
Inscripcions obertes
Lluny de plantejar-se com una oferta lúdica convencional, PROA s’articula com un itinerari formatiu en el qual els participants assumixen un paper actiu. La iniciativa, per la qual ja s’han obert les inscripcions, s’estructura en dos torns setmanals, del 29 de juny al 3 de juliol i del 6 al 10 de juliol, amb activitats que es desenrotllen tant en les instal·lacions de l’aquari com en entorns naturals del litoral valencià.
L’eix central del programa, segons explica la Fundació Oceanogràfic, és la comprensió dels ecosistemes marins i dels reptes que afronten en el context actual. A través d’una metodologia experiencial, els adolescents s’aproximen a conceptes clau com la biodiversitat, la conservació d’espècies, la sostenibilitat o l’impacte del canvi climàtic en els oceans.
Formació científica amb accés a árees tècniques
Un dels elements diferencials de PROA és l’accés a espais i processos habitualment restringits al públic. Els participants recorreran àrees tècniques de l’Oceanogràfic i coneixeran de primera mà el treball dels equips de cuidadors, veterinaris i investigadors. Esta interacció permet comprendre la complexitat del manteniment d’espècies marines en un entorn controlat, així com els protocols de benestar animal que regixen l’activitat diària.
En este sentit, la visita a l’Àrea de Recuperació i Conservació d’Animals de la Mar (ARCA) constituïx un dels moments clau del programa. En este espai, dedicat a la rehabilitació de fauna marina, els adolescents descobriran casos reals de rescat i recuperació, especialment de tortugues marines. L’experiència es completarà amb la participació en una solta d’exemplars recuperats, una activitat que transcendix l’àmbit educatiu i connecta directament amb la conservació activa.
Tallers científics
PROA també incorpora tallers científics i demostracions que permeten observar comportaments animals i processos biològics en temps real. Les sessions d’alimentació d’espècies com taurons, tortugues o peixos tropicals es convertixen en una ferramenta pedagògica per a explicar cadenes tròfiques, adaptacions evolutives i dinàmiques dels ecosistemes.
A això se suma l’aproximació al medi marí des d’una perspectiva sensorial. Les experiències immersives, com la projecció en cinema 4D o determinades activitats aquàtiques supervisades, contribuïxen a generar una connexió emocional amb l’oceà. Este component, segons l’equip educatiu, resulta clau per a consolidar actituds de respecte i responsabilitat cap a l’entorn natural.
Contacte amb el medi natural
Un altre dels pilars del programa és el contacte directe amb el medi natural. PROA inclou eixides al litoral en col·laboració amb entitats especialitzades, on els participants desenrotllaran activitats nàutiques i tallers relacionats amb el coneixement de l’entorn costaner. Estes jornades permetran traslladar els continguts treballats en l’aquari a un context real, reforçant la comprensió dels ecosistemes i la seua fragilitat.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un peluquero mata a otro de una cuchillada en Valencia por un pique laboral
- Así se repartirán las 70.000 plazas del Nou Mestalla: un estadio con mayoría de aforo popular, peso VIP y casi medio campo en la grada alta
- Ayuda a una menor que dormía en un banco en València y acaba agrediéndola sexualmente
- Excargos del PP y varios empresarios se enfrentan hasta a 18 años de prisión por corrupción urbanística vinculada al 'cártel del fuego'
- Tres estudiantes de Gandia presentarán en China un sistema que mejora el tráfico de camiones en el puerto de València
- Los 20 mejores MIR de España no eligen hospitales valencianos
- Una promotora construirá cinco modernos chalés en la costa de Dénia de impronta victoriana
- Entra en vigor la nueva normativa de Apartamentos Turísticos de València con un registro de oficio de la oferta homologada