Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Discoteca ApacheÚltima hora virusVerdugo Peset AleixandreHuelga EducaciónRuido MestallaAlfafar desalojoPablo Alborán
instagramlinkedin

Més que comptes

La bretxa de gènere en matemàtiques comença abans del que creem

Quants llibres de text inclouen el nom d’una matemàtica? A Espanya, més del 90 % dels matemàtics citats en els materials escolars són homes. La història de les matemàtiques es narra, en la majoria de les aules, com exclusivament masculina.

La matemàtica ucraïnesa Maryna Viazovska (Kíev, 1984).

La matemàtica ucraïnesa Maryna Viazovska (Kíev, 1984). / Institut des Hautes Études Scientifiques (IHÉS)

Onofre Monzó del Olmo

Onofre Monzó del Olmo

València

Quan es parla de bretxa de gènere en matemàtiques, la mirada sol dirigir-se a la universitat: el percentatge de dones en enginyeries, l’escassetat d’investigadores en centres tecnològics. Són dades importants, però arriben tard. La bretxa comença molt abans, a vegades abans que una xiqueta tinga el seu primer contacte amb les matemàtiques.

La investigació en psicologia educativa és clara: les diferències de rendiment entre xiquetes i xiquets en matemàtiques són mínimes o inexistents en els primers anys d’escolarització. El que sí que apareix prompte, i amb força, és la diferència en autoconcepte matemàtic: la imatge que cada estudiant construeix sobre la seua pròpia capacitat amb les matemàtiques. Les xiquetes, fins i tot obtenint qualificacions iguals o superiors, es perceben a si mateixes com menys competents. Eixa percepció —no el talent real— és la que acaba orientant les seues decisions de futur. Les xiquetes no abandonen les matemàtiques; són les matemàtiques les que les van convencent que no són per a elles.

Gestos xicotets i acumulatius

El biaix de gènere a l’aula rarament adopta la forma d’un comentari discriminatori. Es manifesta en gestos xicotets i acumulatius que, presos en conjunt, construeixen un missatge poderós. Estudis d’observació en Primària i Secundària mostren que el professorat tendeix a cridar més als xics per a resoldre exercicis en la pissarra i a interpretar els seus resultats de manera diferenciada: els èxits masculins s’atribueixen a la intel·ligència; els femenins, a l’esforç. Els errors masculins s’expliquen per falta de dedicació; els femenins, per falta d’aptitud. El missatge implícit és demolidor: ell és llest, ella s’esforça.

A això se suma l’amenaça de l’estereotip, descrita per Claude Steele: recordar a una alumna, encara que siga per a rebatre-ho, que "les xiques solen tindre més dificultats amb les matemàtiques" activa una tensió cognitiva que empitjora el seu rendiment immediat. L’estereotip funciona com una interferència mental real i mesurable. No és casual que, en països amb major igualtat de gènere, com Finlàndia o Islàndia, la bretxa en les proves PISA tendix a desaparéixer o fins i tot invertir-se. Això confirma que la bretxa és cultural, no biològica.

Entrega de la Medalla Field en 2014. Maryam Mirzakhani es la quarta per l'esquerra.

Entrega de la Medalla Field en 2014. Maryam Mirzakhani es la quarta per l'esquerra. / IMU

La història que no es conta

Quants llibres de text inclouen el nom d’una matemàtica? A Espanya, més del 90 % dels matemàtics citats en els materials escolars són homes. La història de les matemàtiques es narra, en la majoria de les aules, com exclusivament masculina. No obstant això, eixa història existeix: Emmy Noether, el treball algebraic de la qual Einstein va considerar un dels majors assoliments del pensament matemàtic; Sophie Germain, que va treballar sota nom masculí perquè la seua obra fora presa seriosament de debò; Maryam Mirzakhani, primera dona a guanyar la Medalla Fields en 2014; Maryna Viazovska Medalla Fields 2022; Paula Moraga guanyadora del Letten Prize 2023… Aquests referents no són anecdòtics: són eines didàctiques que li diuen a cada alumna que el territori de les matemàtiques també és seu.

La matemàtica valenciana Paula Moraga, premi Letten Prize 2023, és professora d’estadística i treballa com a investigadora en vigilància de la salut pública en la Universitat de Ciència i Tecnologia Rei Abdullah (Kaust) a Aràbia Saudita.

La matemàtica valenciana Paula Moraga, premi Letten Prize 2023, és professora d’estadística i treballa com a investigadora en vigilància de la salut pública en la Universitat de Ciència i Tecnologia Rei Abdullah (Kaust) a Aràbia Saudita. / Kaust

Mesures concretes

La bona notícia és que el canvi no requereix grans reformes. Mesures concretes i recolzades per evidència poden marcar la diferència:

1. Revisar el llenguatge de l’aula: substituir elogis d’aptitud ("eres molt llesta") per elogis de procés ("m’agrada com has raonat aquest problema"). La mentalitat de creixement es treballa en cada comentari quotidià.

2. Incorporar referents femenins de manera sistemàtica en el currículum, no com a curiositat, sinó integrats en els continguts.

3. Diversificar els contextos dels problemes: el rendiment de les alumnes millora quan els enunciats els resulten rellevants i pròxims.

4. Formar al professorat en biaixos implícits: no es pot corregir allò que no es veu.

Noticias relacionadas y más

La bretxa de gènere en matemàtiques no és un problema de capacitat. És un problema d’expectatives, relats i oportunitats. I això significa que té solució, construïda des del primer dia de classe.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana: piquetes informativos y manifestaciones
  2. La manifestación de docentes desborda València y los sindicatos cifran el seguimiento alrededor del 90%
  3. El TSJCV avala los servicios mínimos de Educación para la huelga y prima el derecho a la educación
  4. La consellera de Educación va al choque con los sindicatos y trabaja en planes para un conflicto prolongado
  5. Anestesistas y cirujanos de 6 hospitales se niegan a hacer cirugías por la tarde para reducir las listas de espera
  6. Un concejal del PP de Xàtiva a los profesores: 'Más faena y menos tonterías les diría
  7. Miles de docentes inician paro indefinido en protesta por las condiciones laborales
  8. El mensaje de la oceanógrafa valenciana tras bajar del barco del hantavirus: 'Adiós, Hondius. Nos vemos el próximo año

Desahucio en València: Una familia con cuatro hijas, derivados a un albergue para personas sin hogar

Desahucio en València: Una familia con cuatro hijas, derivados a un albergue para personas sin hogar

Albalat dels Tarongers da el primer paso para comprar el Palau-Castell tras una década de intentos

Albalat dels Tarongers da el primer paso para comprar el Palau-Castell tras una década de intentos

Los planes del puerto de Sagunt a largo plazo no prevén la apertura al público

Los planes del puerto de Sagunt a largo plazo no prevén la apertura al público

Mayores indemnizaciones y nuevas multas por abuso de interinos: las consecuencias para la administración de la última sentencia del Supremo

Mayores indemnizaciones y nuevas multas por abuso de interinos: las consecuencias para la administración de la última sentencia del Supremo

La viñeta de Ortifus

La viñeta de Ortifus

El Sindicato de Estudiantes convoca huelga el viernes y asume las reivindicaciones de los docentes: "Podemos ganar esta lucha"

El Sindicato de Estudiantes convoca huelga el viernes y asume las reivindicaciones de los docentes: "Podemos ganar esta lucha"

Guardar recuerdos en cajitas de plata

Guardar recuerdos en cajitas de plata

Valencia Basket reduce la presencia de seguidores griegos

Valencia Basket reduce la presencia de seguidores griegos
Tracking Pixel Contents