La volta al món en 80 dies’ de l’IES Jaume I d’Ontinyent
Uns 90 alumnes de 1r d’ESO de l’IES Jaume I d’Ontinyent representen al Teatre Echegaray de la capital de la Vall d’Albaida ‘La volta al món en 80 dies’ en un projecte interdisciplinari que fusiona teatre, música en directe i aprenentatge vivencial
El Teatre Echegaray d’Ontinyent, referent cultural de la capital de la Vall d’Albaida, ha viscut recentment un dels moments més emocionats de la seua centenària història gràcies a l’alumnat de 1r d’ESO de l’Institut públic d’Educació Secundària (IES) Jaume I de la ciutat, que va convertir el seu escenari en el port de Londres, les selves de l’Índia i les estepes americanes. En el marc de la seua Setmana Cultural, el jovent de l’IES Jaume I va culminar mesos de treball amb la posada en escena de ‘La volta al món en 80 dies’, la immortal obra de Jules Verne. Prop de 90 estudiants van participar en esta iniciativa, demostrant que, quan l’ensenyament es transforma en aventura, l’aprenentatge no té límits.
L’èxit de la representació va ser total. La implicació dels joves va quedar palesa en la varietat de rols assumits: des dels papers protagonistes fins als secundaris, passant per figurants i l’indispensable equip de suport darrere del teló. Pràcticament tot el nivell de 1r d’ESO es va bolcar en el projecte, mostrant un compromís i entusiasme que va captivar el públic format per famílies de l’institut i l’alumnat de Primària del CEIP Vicent Gironés de la localitat.
Projecte interdisciplinari
Esta proposta educativa no va ser una activitat aïllada, sinó el fruit d’un treball interdisciplinari coordinat des de l’Àmbit Lingüístic i Social de 1r d’ESO. Iniciat al gener, el projecte ha buscat desenvolupar més enllà de l’aula competències clau com l’expressió oral i corporal, la lectura i continguts de geografia. Durant diversos mesos, els alumnes han dissenyat i fabricat la seua pròpia escenografia, donant vida a elements tan complexos com un vagó de tren, un vaixell, un elefant i un globus aerostàtic, a més de gestionar els recursos audiovisuals de cada escena.
El director de l’IES Jaume I, Rafael Gandia, i la cap d’estudis d’ESO, Esther Juan, han volgut expressar el seu agraïment tant al professorat com a l’alumnat per una tasca que consideren "creativa i professional, que ha anat molt més enllà de l’àmbit estrictament acadèmic". En paraules de l’equip directiu, este projecte ha permés a l’alumnat "aprendre i experimentar de manera vivencial aspectes de llengua, geografia i cultura, així com habilitats personals i socials que seran fonamentals per al seu creixement i per a la seua vida futura". Així mateix, destaquen la capacitat dels tutors i tutores de 1r d’ESO per motivar els joves. "L’entusiasme, la responsabilitat i la il·lusió que han transmés s’ha reflectit en una representació que ha emocionat tota la comunitat educativa", afirmen, refermant que iniciatives així donen sentit a la tasca docent i fan de l’IES Jaume I un "espai viu, creatiu i compromés amb l’educació integral de l’alumnat".
Música en directe
Un dels punts forts d’esta experiència tan enriquidora va ser la incorporació de música en directe gràcies a la col·laboració amb el Conservatori Professional de Música Josep Melcior Gomis d’Ontinyent. Alumnes de l’institut que es formen al conservatori, com Pablo Aceta, Vicent Casanova, Gerard Conejero, Álvaro Dobos, Marina Ferri, Joan Puertos i Pere Sancho, sota la direcció dels professors del conservatori Rafael Barberà i José Antonio Casanova, van posar la banda sonora de la representació interprentant peces icòniques com ‘La pantera rosa’, ‘Hakuna Matata’ o ‘Over the Rainbow’.
Rafael Barberà, docent de Saxo al conservatori, destaca la "professionalitat del professorat de l’institut". Remarca que durant l’obra "es respirava implicació i vocació", uns valors que van arribar als alumnes fins al punt que "semblaven uns autèntics professionals" dalt de l’escenari.
"L'alumnat ho ha fet superbé"
Eixa emoció també es notà al pati de butaques, Maika Montés, professora d’Anglés del Jaume I i també mare d’un alumne de 1r d’ESO, definix l’experiència com a "molt enriquidora" i posa l’accent en el caràcter inclusiu del projecte, on cada alumne ha trobat el seu lloc, ja siga amb diàleg, com a extra o ajudant en el decorat. "Com a família, estem molt orgullosos i molt agraïts al professorat que ho ha fet possible", assenyala.
Altres testimonis de famílies coincidixen en la "fantàstica actuació" i el gran treball que hi ha darrere de la representació. Una mare, que és mestra en un altre centre, lloava l’equip d’Àmbit Lingüístic i Social: "L’alumnat ho ha fet superbé. Només els que estem en el món educatiu sabem el gran treball que hi ha darrere".
Les tutores i els tutors de 1r d’ESO —Inma Boluda, Natalia Galbis, Xavi Peiró, Isabel Revert i Àlex Salvador— amb esta aventura educativa han aconseguit un triple èxit: millorar coneixements i competències de l’alumnat, forjar una empremta profunda en esta generació de joves de la Vall d’Albaida que mai oblidarà la seua ‘volta al món’ i, a més, deixar a tota la comunitat educativa amb ganes de repetir.
