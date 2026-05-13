Inventar és divertit a la UPV
La Fira dels Invents de la Politècnica desperta la curiositat científica en centenars de joves
Centenars de persones han visitat la III Fira dels Invents de la Universitat Politècnica de València (UPV), un gran laboratori a l’aire lliure per a tots els públics, que enguany s’ha situat al Passeig d’Arcbotants de la Ciutat de les Arts i les Ciències. Més de 400 investigadors, investigadores i estudiants de la UPV han col·laborat en la trobada, que ha inclòs 52 tallers i estands interactius amb projectes reals, prototips i innovacions.
La Fira dels Invents recorre tots els grans àmbits del coneixement de la UPV —des de la robòtica, la intel·ligència artificial i l’enginyeria biomèdica fins a l’agricultura, l’alimentació o la construcció, passant per les telecomunicacions o la creació artística— amb demostracions en viu i experiments que connecten ciència i vida quotidiana. Robots, drons, satèl·lits espacials, embarcacions solars, cotxes i motocicletes de competició, són alguns dels prototips que s’han pogut veure de prop. El seu objectiu és estimular la curiositat científica a través de la sorpresa i la diversió, a més de compartir amb la societat els avanços desenvolupats a la UPV. «El coneixement només té sentit quan es compartix i es convertix en motor de transformació social. Amb iniciatives com la Fira dels Invents, la UPV acosta la ciència a la ciutadania i desperta vocacions que seran clau per al futur», ha destacat el rector de la Politècnica, José Capilla. Estudiants de Primària i Secundària han pogut convertir un mòbil en un minilaboratori, construir un pont ideat per Leonardo da Vinci, extraure ADN vegetal, capturar CO2 o aprendre a identificar notícies falses, entre altres activitats.
Han destacat projectes amb un impacte positiu en col·lectius sensibles, com un sistema de comunicació per a persones amb ELA, una plataforma de monitoratge del benestar en col·lectius vulnerables o l’habitatge modular dissenyat per a situacions d'emergència climàtica.
La Fira dels Invents forma part del programa anual de divulgació científica de la UPV i compta amb el suport de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), i també amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana i la Ciutat de les Arts i les Ciències.
Premis Dones de Ciència
En el marc de la Fira dels Invents s'han lliurat els premis Dones de Ciència, un concurs dirigit als centres educatius que compten amb un mural d'aquest projecte divulgatiu que rendeix tribut a destacades científiques. Estudiants de 5è i 6è de primària i de 1r a 4t d'educació secundària hi han participat amb els seus microrelats i dibuixos.
Els premis han estat per a Paola Artero Prósperi, del CEIP Jaume I El Conqueridor (Catarroja), pel seu dibuix “Una pintura científicament aprovada”; Ainara Franch Ramos, de l'IES Benicalap (València) pel seu dibuix “Carme Torras en 2HB”; Ainhoa Montaner Puchalt, del CEIP Jaume I El Conqueridor (Catarroja), pel seu microrelat “Ciencia”; Àfrica Alfonso, de l'IES Serpis (València) pel seu microrelat “La curiositat de Clara” i Luna Azul de Lorenzo Lillo, de l'IES Benicalap (València), pel seu microrelat “No tot és la meua aparença”.
Desafiament Robot: tecnologia creada per estudiants
Simultàniament, a l'interior del Museu dels Ciències, s'ha desenvolupat el concurs Desafiament Robot, al Museu de les Ciències. En aquesta edició han competit robots dissenyats i programats per alumnat de secundària, batxillerat i cicles formatius, que posen a prova les seues habilitats en diferents proves tècniques i creatives, com el Robot Dance.
A més de la competició, Desafiament Robot compta amb zones d'exhibició i demostracions, on empreses i institucions mostren projectes innovadors relacionats amb la robòtica i la tecnologia educativa. L'activitat està coorganitzada per la Ciutat dels Arts i els Ciències de València i la Universitat Politècnica de València, amb la col·laboració de Startup València, Omron i Power Electronics.
