L’Oceanogràfic renova la seua oferta educativa

Incorpora activitats immersives i nous recorreguts pedagògics per a fomentar el coneixement i la conservació dels ecosistemes marins

Exemplars de peixos pallasso o peixos anemone (‘Amphiprion ocellaris’) a l’Oceanogràfic de València. / Fundació Oceanogràfic

Aula

València

L’Oceanogràfic de València ha renovat la seua oferta educativa per al curs escolar amb noves activitats i experiències dissenyades per a acostar a l’alumnat al coneixement del medi marí des d’una perspectiva participativa i vivencial. La proposta pedagògica del major aquari d’Europa amplia els seus continguts amb itineraris que combinen divulgació científica, sostenibilitat i conservació de la biodiversitat. Dirigida a totes les etapes educatives -des d’Infantil fins a Batxillerat i FP, a més d’alumnat amb diversitat funcional- la programació convertix la visita escolar en una ferramenta d’aprenentatge que permet treballar continguts vinculats a la ciència, el medi ambient i els Objectius de Desenrotllament Sostenible (ODS).

Experiències immersives

La nova campanya educativa incorpora experiències immersives que conviden als estudiants a descobrir diferents ecosistemes marins i reflexionar sobre alguns dels principals reptes ambientals actuals, com la contaminació dels oceans, la pèrdua de biodiversitat o l’impacte del canvi climàtic.

Entre les novetats destaca ‘Guardians del Mediterrani’, una activitat centrada en l’ecosistema mediterrani que proposa als escolars convertir-se en ‘sentinelles’ de la mar per a conéixer espècies emblemàtiques com l’ofegabous, el fartet o el cavallet marí mediterrani. A través d’esta experiència, els participants descobrixen els projectes de conservació que desenrotlla l’Oceanogràfic i comprenen com xicotetes accions quotidianes poden contribuir a la protecció de l’entorn marí.

Expemplars de pingüí rei ('Aptenodytes patagonicus') a l'Oceanogràfic de València. / Marc Domenech/ Fundació Oceanogràfic

També s’incorpora ‘Expedició Polar’, una proposta immersiva que acosta a l’alumnat a la vida en els pols i al treball científic que es realitza en estos ecosistemes extrems. L’activitat permet conéixer espècies adaptades al gel, com els pingüins, i aprofundir en la importància dels oceans polars per a l’equilibri climàtic del planeta.

Una altra de les noves propostes és ‘Viatjant amb Marina’, una experiència centrada en les tortugues marines i en el treball de l’ARCA de la Mar, l’àrea de recuperació i conservació d’animals marins de la Fundació Oceanogràfic. A través d’este recorregut, l’alumnat coneix les amenaces que afecten estes espècies i descobrix com es desenrotllen les tasques de rescat, recuperació i reintroducció d’exemplars en el medi natural.

La programació educativa manté a més alguns dels itineraris més consolidats i demandats pels centres escolars. Entre ells es troba ‘Viatge de dofins i lleons marins’, una activitat que permet conéixer el comportament, les cures i la conservació d’estos mamífers marins, així com la relació que mantenen amb el seu entorn natural.

‘Viatjant amb Nemo i Dori’

A estes experiències se suma ‘Viatjant amb Nemo i Dori’, una activitat dirigida especialment als més xicotets que utilitza personatges recognoscibles per a acostar conceptes relacionats amb la cura de l’oceà i les amenaces que afecten espècies com a peixos, anemones, tortugues o meduses.

Alumnes durant duna visita escolar a l'Oceanogràfic de València. / Fundació Oceanogràfic

L’oferta es completa amb propostes ja consolidades com el ‘Viatge del Tauró’, centrada a desmuntar falsos mites sobre estos animals i comprendre el seu paper essencial en l’equilibri dels ecosistemes marins.

A més dels recorreguts educatius, l’Oceanogràfic manté experiències com a ‘Immersió en l’aquari’, dirigida a l’alumnat des de 3r de Primària fins a Batxillerat. Esta activitat permet accedir a zones tècniques normalment no visitables i conéixer el funcionament intern d’un centre dedicat a la conservació marina, incloent-hi espais com la guarderia de peixos o les àrees de manteniment i suport vital.

Les belugues Plombir i Miranda, a l'Oceanogràfic. / Marc Domenech/ Fundació Oceanogràfic

Aprenetatge participatiu

L’objectiu de la nova programació és fomentar un aprenentatge basat en l’observació directa i la participació, promovent el pensament crític i el compromís ambiental entre l’alumnat.

L’Oceanogràfic continua també impulsant la Xarxa d’Escoles Blaves de la Comunitat Valenciana, connectada amb la Xarxa Espanyola i la European Blue Schools Network promoguda per la Comissió Europea. Esta iniciativa permet als centres educatius desenrotllar projectes propis relacionats amb la mar i els ecosistemes aquàtics des d’una perspectiva interdisciplinària.

La proposta educativa es complementa amb recursos didàctics per al professorat, materials audiovisuals i jornades formatives dirigides a docents, amb la finalitat de facilitar la integració de l’educació ambiental i marina en el treball quotidià de l’aula.

