Parlem de...Laura Gallego
L’arquitecta valenciana dels mons imaginaris
Fundació Bromera
Dins del panorama de les lletres valencianes contemporànies, la figura de Laura Gallego García (Quart de Poblet, 1977) destaca com un referent ineludible en l’àmbit de la literatura infantil i juvenil. Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de València, la seua trajectòria és un exemple de precocitat i constància narrativa. Des de la publicació de la seua primera obra, ‘Finis Mundi’, amb la qual obtingué el premi El Vaixell de Vapor l’any 1999, Gallego ha demostrat una capacitat excepcional per a connectar amb l’alumnat a través del gènere fantàstic i l’èpica.
Identitat i exploració de mons
L’autora ha bastit una producció literària vasta que transita entre la reflexió sobre la identitat i l’exploració de mons on la mitologia i l’aventura s’entrellacen. Obres com ‘Cròniques de la Torre’ o la cèlebre trilogia ‘Memòries d’Idhun’ han consolidat la seua posició com una de les autores més llegides i traduïdes, convertint-se en un vehicle fonamental per al foment de la lectura entre els més jóvens. La seua prosa, caracteritzada per una gran riquesa estructural i una profunda sensibilitat estètica, defuig el didactisme simplista per a oferir relats que estimulen el pensament crític i la imaginació.
El reconeixement institucional a la seua tasca va culminar l’any 2012 amb el Premi Nacional de Literatura Infantil i Juvenil per l’obra ‘Allà on els arbres canten’, guardó que subratlla la qualitat d’una narrativa que ha sabut dignificar el gènere de la fantasia a les nostres lletres. Des de la seua tasca acadèmica i creativa, Gallego continua sent una peça clau per al professorat i les famílies que busquen obres de qualitat que vinculen l’alumnat amb la passió per la paraula escrita i el descobriment de nous horitzons culturals.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana: piquetes informativos y manifestaciones
- La manifestación de docentes desborda València y los sindicatos cifran el seguimiento alrededor del 90%
- El TSJCV avala los servicios mínimos de Educación para la huelga y prima el derecho a la educación
- La consellera de Educación va al choque con los sindicatos y trabaja en planes para un conflicto prolongado
- Anestesistas y cirujanos de 6 hospitales se niegan a hacer cirugías por la tarde para reducir las listas de espera
- Un concejal del PP de Xàtiva a los profesores: 'Más faena y menos tonterías les diría
- Miles de docentes inician paro indefinido en protesta por las condiciones laborales
- El mensaje de la oceanógrafa valenciana tras bajar del barco del hantavirus: 'Adiós, Hondius. Nos vemos el próximo año