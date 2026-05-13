Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Discoteca ApacheÚltima hora virusVerdugo Peset AleixandreHuelga EducaciónRuido MestallaAlfafar desalojoPablo Alborán
instagramlinkedin

Parlem de...Laura Gallego

L’arquitecta valenciana dels mons imaginaris

Laura Gallego amb el llibre 'Donde los árboles cantan'

Laura Gallego amb el llibre 'Donde los árboles cantan' / Fundació Bromera

Fundació Bromera

Dins del panorama de les lletres valencianes contemporànies, la figura de Laura Gallego García (Quart de Poblet, 1977) destaca com un referent ineludible en l’àmbit de la literatura infantil i juvenil. Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de València, la seua trajectòria és un exemple de precocitat i constància narrativa. Des de la publicació de la seua primera obra, ‘Finis Mundi’, amb la qual obtingué el premi El Vaixell de Vapor l’any 1999, Gallego ha demostrat una capacitat excepcional per a connectar amb l’alumnat a través del gènere fantàstic i l’èpica.

Identitat i exploració de mons

L’autora ha bastit una producció literària vasta que transita entre la reflexió sobre la identitat i l’exploració de mons on la mitologia i l’aventura s’entrellacen. Obres com ‘Cròniques de la Torre’ o la cèlebre trilogia ‘Memòries d’Idhun’ han consolidat la seua posició com una de les autores més llegides i traduïdes, convertint-se en un vehicle fonamental per al foment de la lectura entre els més jóvens. La seua prosa, caracteritzada per una gran riquesa estructural i una profunda sensibilitat estètica, defuig el didactisme simplista per a oferir relats que estimulen el pensament crític i la imaginació.

Noticias relacionadas y más

El reconeixement institucional a la seua tasca va culminar l’any 2012 amb el Premi Nacional de Literatura Infantil i Juvenil per l’obra ‘Allà on els arbres canten’, guardó que subratlla la qualitat d’una narrativa que ha sabut dignificar el gènere de la fantasia a les nostres lletres. Des de la seua tasca acadèmica i creativa, Gallego continua sent una peça clau per al professorat i les famílies que busquen obres de qualitat que vinculen l’alumnat amb la passió per la paraula escrita i el descobriment de nous horitzons culturals.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana: piquetes informativos y manifestaciones
  2. La manifestación de docentes desborda València y los sindicatos cifran el seguimiento alrededor del 90%
  3. El TSJCV avala los servicios mínimos de Educación para la huelga y prima el derecho a la educación
  4. La consellera de Educación va al choque con los sindicatos y trabaja en planes para un conflicto prolongado
  5. Anestesistas y cirujanos de 6 hospitales se niegan a hacer cirugías por la tarde para reducir las listas de espera
  6. Un concejal del PP de Xàtiva a los profesores: 'Más faena y menos tonterías les diría
  7. Miles de docentes inician paro indefinido en protesta por las condiciones laborales
  8. El mensaje de la oceanógrafa valenciana tras bajar del barco del hantavirus: 'Adiós, Hondius. Nos vemos el próximo año

Desahucio en València: Una familia con cuatro hijas, derivados a un albergue para personas sin hogar

Desahucio en València: Una familia con cuatro hijas, derivados a un albergue para personas sin hogar

Albalat dels Tarongers da el primer paso para comprar el Palau-Castell tras una década de intentos

Albalat dels Tarongers da el primer paso para comprar el Palau-Castell tras una década de intentos

Los planes del puerto de Sagunt a largo plazo no prevén la apertura al público

Los planes del puerto de Sagunt a largo plazo no prevén la apertura al público

Mayores indemnizaciones y nuevas multas por abuso de interinos: las consecuencias para la administración de la última sentencia del Supremo

Mayores indemnizaciones y nuevas multas por abuso de interinos: las consecuencias para la administración de la última sentencia del Supremo

La viñeta de Ortifus

La viñeta de Ortifus

El Sindicato de Estudiantes convoca huelga el viernes y asume las reivindicaciones de los docentes: "Podemos ganar esta lucha"

El Sindicato de Estudiantes convoca huelga el viernes y asume las reivindicaciones de los docentes: "Podemos ganar esta lucha"

Guardar recuerdos en cajitas de plata

Guardar recuerdos en cajitas de plata

Valencia Basket reduce la presencia de seguidores griegos

Valencia Basket reduce la presencia de seguidores griegos
Tracking Pixel Contents