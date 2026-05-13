La transcendència dels clàssics en la formació integral de l’alumnat
La integració del llegat literari valencià en el nostre sistema educatiu és una ferramenta indispensable per a desenvolupar la competència lingüística i l’esperit crític entre l’alumnat
La transmissió cultural i el foment de l’hàbit lector constitueixen dos dels pilars fonamentals sobre els quals s’assenta el progrés de qualsevol societat. En l’actualitat, la pràctica educativa s’enfronta al repte de defensar la lectura de les obres clàssiques com un exercici de plena vigència, allunyat de la percepció errònia que les situa com a elements anacrònics o de difícil accés per al conjunt de l’alumnat.
La lectura dels clàssics en totes les etapes educatives no ha de ser considerada una imposició curricular, sinó un dret fonamental de l’alumnat a accedir a l’excel·lència intel·lectual. Aquestes obres representen la destil·lació del pensament humà i han sobreviscut al pas dels segles gràcies a la seua capacitat per a abordar qüestions universals. En el cas específic de la cultura valenciana, el nostre Segle d’Or ofereix un model lingüístic i estètic de primer ordre que és essencial per a la vertebració d’una identitat pròpia en un món progressivament globalitzat i uniformitzador.
Des de Primària
Des de la Fundació Bromera pel Foment de la Lectura considerem que l'apropiació dels textos clàssics ha de començar des dels primers estadis de l’escolarització. En l’educació Primària, el contacte amb les fonts clàssiques, convenientment adaptades per a garantir-ne la compressió sense perdre l’essència de l’original, permet a l’alumnat familiaritzar-se amb les estructures narratives i els referents simbòlics que trobaran en la literatura posterior. Aquesta base és imprescindible per a desenvolupar una competència lectora profunda. Un alumnat que coneix les arrels de la seua tradició literària posseeix una major capacitat d’abstracció i una riquesa lèxica superior.
Testimoni de la condició humana
A mesura que l’alumnat progressa cap a l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i el Batxillerat, l’estudi dels clàssics adquireix una dimensió més analítica i crítica. En aquestes etapes, la mediació del professorat esdevé un element determinant. El professorat té la responsabilitat de presentar aquestes obres no com a peces tancades, sinó com a testimonis vius de la condició humana. L’anàlisi de la psicologia dels personatges de les nostres lletres o la reflexió sobre el context sociopolític que va originar grans obres valencianes permet a l’estudiantat establir analogies amb la realitat contemporània.
La nostra literatura és el vehicle primordial de la nostra llengua i el recipient de la nostra saviesa col·lectiva. Renunciar a la seua presència a les aules o a casa seria una pèrdua irreparable per a la qualitat del sistema educatiu. Per contra, potenciar-ne la lectura garanteix una formació integral, fonamentada en el pensament crític, la sensibilitat estètica i una consciència històrica ferma.
La literatura clàssica valenciana, caracteritzada per una notable riquesa argumentativa i una gran profunditat analítica, obliga a realitzar un esforç d’interpretació que va molt més enllà de la simple descodificació textual. En enfrontar-se a dilemes ètics, polítics i socials plantejats per autors que han perdurat en el temps, l’alumnat aprén a qüestionar la realitat.
Expandir horitzons
A més, l’exposició a una llengua rica, depurada i dotada de matisos permet a l’alumnat elevar el seu propi registre lingüístic i apreciar la bellesa formal de la paraula escrita. En un moment en què el llenguatge tendeix a la simplificació extrema, el contacte amb la prosa de Joanot Martorell o la lírica d’Ausiàs March ofereix un model de precisió i elegància que expandeix els seus horitzons expressius. Aquesta apreciació de l’estètica literària no és un ornament secundari, sinó un component essencial de la sensibilitat humana que permet valorar la creació cultural com un valor superior.
