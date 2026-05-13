Deixeu que la ciència s’acoste als xiquets i xiquetes
Milers d’infants gaudixen en família d’Expociència, fita referent de la divulgació científica al territori valencià de la mà de la Universitat de València
La XVIII edició d’Expociència, celebrada el passat dissabte a les instal·lacions del Parc Científic de la Universitat de València (PCUV) i de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE-UV), tornà a convertir el campus de Burjassot-Paterna en un gran espai de trobada entre la comunitat científica i la ciutadania. Sota el lema ‘Cuidar amb ciència: entendre’ns per a viure millor’, la jornada reuní, malgrat la pluja, prop de 3.000 persones, que participaren en un matí de divulgació obert, gratuït i adreçat a tots els públics, especialment els més menuts i menudes.
Més de 80 entitats
Organitzada pel PCUV, amb el suport de la Universitat de València, la delegació del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) a la Comunitat Valenciana i la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, Expociència 2026 comptà amb la implicació de més de 80 entitats de l’ecosistema investigador, acadèmic i empresarial, que havien preparat més de cent activitats divulgatives centrades en la salut, la tecnologia, la sostenibilitat, el benestar i les cures.
"La transferència és una missió de la Universitat que implica el compromís i l’obligació de traslladar a la societat la nostra investigació. Com millor transferim l’activitat que realitzem, major serà la nostra contribució a una societat millor i major també l’impacte que podrem generar com a universitat pública", assenyalà el rector de la UV, Juan Luis Gandía.
En este sentit, Gandía destacà el valor d’Expociència com a eina per acostar la investigació al conjunt de la ciutadania i, especialment, a les noves generacions. "A través d’Expociència volem que este coneixement arribe també al públic més jove que, malgrat la pluja, s’ha acostat al Parc Científic per a participar en els tallers i en les propostes oferides enguany. Esta resposta demostra l’interés social per la ciència i reforça el nostre compromís amb una universitat oberta, pròxima i útil per a la ciutadania".
Un punt de trobada
Pedro Carrasco, director del Parc Científic de la UV, va incidir en el caràcter obert i participatiu d’Expociència com a punt de trobada entre la ciència, la innovació i la societat: "Expociència va nàixer amb la vocació d’acostar les persones que treballaven al Parc Científic de la Universitat, generar connexió entre equips i compartir coneixement. Amb el temps, este esperit s’ha ampliat i hui s’ha consolidat com un referent de la divulgació científica a la Comunitat Valenciana".
Carrasco també recalcà el valor del lema d’esta edició, ‘Cuidar amb ciència’, i el paper del Parc Científic com a espai de connexió entre investigació, empresa i ciutadania. "Cuidar implica comprendre la nostra salut, el nostre entorn, les nostres relacions i el nostre futur. En este camí, la ciència i la innovació són eines essencials per a millorar la qualitat de vida i construir una societat més sostenible i conscient.
Des del Parc Científic treballem precisament per connectar la investigació amb el teixit productiu i amb la societat, facilitant que el coneixement es transforme en solucions concretes amb impacte positiu en la vida de les persones", afegí.
Experiències interactives
Des de les 10 fins a les 14 hores del passat dissabte, el públic assistent va poder recórrer un ampli itinerari de tallers, demostracions, exposicions i experiències interactives.
Les propostes permeteren descobrir com la ciència contribuïx a millorar el benestar individual i col·lectiu, des de la biomedicina, la biotecnologia i la salut fins a la física de partícules, la química, la ciència de materials, la tecnologia digital, la intel·ligència artificial, la robòtica, la biodiversitat, la sostenibilitat, l’alimentació o l’educació científica.
