L’alumnat d’FP posa el seu talent a treballar en la reconstrucció posdana
El projecte ‘Aprenem de la Pluja’ que impulsa Fundació Cotec fa balanç de 16 iniciatives que combinen formació tècnica i compromís social en la Trobada d’Aprenentatge-Servei d’Aldaia
Aula
La Formació Professional (FP) valenciana ha protagonitzat una lliçó magistral de solidaritat i innovació aplicada. El passat dissabte vora un centenar d’estudiants i docents es van reunir a Aldaia en la IX Trobada d’Aprenentatge-Servei de la Comunitat Valenciana per fer balanç del programa ‘Aprenem de la Pluja’. Esta iniciativa, impulsada per la Fundació Cotec per a la innovació, ha mobilitzat vora 200 alumnes de 12 centres d’FP valencians públics i privats-concertats en 16 projectes per la reconstrucció de les zones devastades per la dana del 29 d’octubre de 2024.
Amb esta iniciativa, la Fundació Cotec ha demostrat que l’FP és un motor de transformació social capaç de connectar l’aula amb les necessitats del seu entorn. Amb el suport de la Red Española de Aprendizaje-Servicio (RedAPS), l’Ajuntament de València, l’escola de negocis EDEM i l’organització YMCA, els centres participants han estat seleccionats per la viabilitat i alineació de les seues propostes amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
Construcció de barreres desmuntables contra inundacions
Dins de les propostes d’infraestructures, destaca la idea de l’IES Gonzalo Anaya de Xirivella, que ha dissenyat barreres desmuntables contra inundacions. A Paiporta, el Centre Folgado de València ha restaurat mobiliari urbà danyat, mentre que el centre Xabec de València ha fabricat mobiliari resistent per a un col·legi d’Alfafar.
El CIPFP Ciutat de l’Aprenent de València ha liderat quatre de les iniciatives: ha intervingut en escoles d’Alfafar i Massanassa per adequar patis i transformar barracons en espais estimulants; hi ha construït aparca bicis i aparca patinets per millorar la mobilitat en centres eductius; ha fabricat jocs de carrers sostenibles per parcs urbans; i ha oferit serveis gratuïts de perruqueria a víctimes de la ‘barrancada’ per promoure el seu benestar emocional.
L’àmbit tecnològic ha estat clau per reduir la bretxa digital. Centres com l’IES Conselleria de València, l’IES Ramón Esteve de Catadau o l’IES Sivera Font de Canals han recuperat i reparat centenars d’equips informàtics danyats pel fang per a llars i biblioteques de l’Horta Sud. Així mateix, l’IES Jaume II de Tavernes de la Valldigna ha oferit un servei tècnic de recuperació de dades essencials per als afectats.
La reconstrucció també ha tingut un vessant emocional i ambiental. L’IES Sorolla de València ha treballat l’acompanyament emocional infantil a Picanya mitjançant contes, mentre que l’IES Enric Soler i Godes de Benifaió ha produït un documental per preservar la memòria d’Algemesí i el centre Torrealedua de Llombai ha confeccionat un llibre amb testimonis de superació de les víctimes. Al riu Túria, l’alumnat d’IES El Quint de Riba-roja s’ha encarregat de la recuperació de l’ecosistema fluvial.
Suscríbete para seguir leyendo
- Subida de 486 euros en Primaria y 550 en Secundaria: la contraoferta del sindicato mayoritario de profesores a Educación para frenar la huelga
- La mitad de los 2.300 equipos directivos de colegios e institutos dimitarán en bloque si no hay acuerdo hoy con Educación
- Educación ofrece ahora un aumento de hasta 120 euros al mes y sustituciones más ágiles en Primaria
- La joya arquitectónica de Valencia que renace como hotel de alta gama tras invertir un millón
- ¿Cuánto cobran los profesores de secundaria en la Comunitat Valenciana?
- El Consell ofrecerá una subida de sueldo al profesorado ante la cita clave
- Valencia Basket - Real Madrid: fecha, horario y dónde ver por televisión el partido de la Final Four de la Euroliga
- Siete mensajes que deja Andalucía a la Comunitat Valenciana