El col·legi San Roque de Benicalap disfruta de la Festa de la Família

Solidaritat i participació

El col·legi San Roque de Benicalap ha reunit 300 persones en la seua Festa de la Família / Col·legi San Roque

El col·legi San Roque de Benicalap ha reunit 300 persones en la seua Festa de la Família. Alumnat, famílies i docents visqueren una jornada plena d’activitats: des de manualitats, contacontes i jocs del món pels més menuts, fins a un ‘escape room’ on els majors posaren a prova el seu enginy, així com un taller d’emprenedoria organitzat per l’alumnat de 2n d’ESO i un animat taller de percussió i música en directe.

Taller de música al col·legi de San Roque

Taller de música al col·legi de San Roque / Col·legi San Roque

L’esdeveniment tingué un caràcter solidari amb una rifa per a les graduacions i una fira del llibre en favor de xiquets amb necessitats de suport educatiu a Etiòpia. La gran implicació dels assistents refermà el sentiment de comunitat i el compromís amb la cooperació d’este col·legí diocesà.

Taller de l'alumnat de 2 ESO sobre l'emprendiment

Taller de l'alumnat de 2 ESO sobre l'emprendiment / Col·legi san Roque

El festival Duna Dorada aterriza en Oliva con previsión de lleno hotelero y gran impacto local

Amnesia generalizada en un juicio por intentar matar a un hombre en una gasolinera de València

La factura de las amistades

Viatge a l’Antàrtida i a l’Àrtic a través de la fotografia de la mà de l'Oceanogràfic de València

Jesús Iglesias encarrila su continuidad en Les Arts con una temporada que mira al poder y la posverdad

Valencia Basket busca el Olimpo en el templo griego que diseñó Calatrava

Un punto de salvación para una vuelta de Champions

La Associació de Víctimes del Franquisme de la Safor pide a las familias de los cerca de 50 fusilados en Gandia que contacten: “Sus seres queridos podrían haber sido ya exhumados y los podrían enterrar"

