El col·legi San Roque de Benicalap disfruta de la Festa de la Família
Solidaritat i participació
Aula
El col·legi San Roque de Benicalap ha reunit 300 persones en la seua Festa de la Família. Alumnat, famílies i docents visqueren una jornada plena d’activitats: des de manualitats, contacontes i jocs del món pels més menuts, fins a un ‘escape room’ on els majors posaren a prova el seu enginy, així com un taller d’emprenedoria organitzat per l’alumnat de 2n d’ESO i un animat taller de percussió i música en directe.
L’esdeveniment tingué un caràcter solidari amb una rifa per a les graduacions i una fira del llibre en favor de xiquets amb necessitats de suport educatiu a Etiòpia. La gran implicació dels assistents refermà el sentiment de comunitat i el compromís amb la cooperació d’este col·legí diocesà.
