L’espai natural com a catalitzador de l’hàbit lector
Traure la lectura fora de les aules millora la comprensió dels textos i fomenta el respecte pel medi ambient i la cultura valenciana
Fundació Bromera
L’arribada de la primavera i l’estabilitat climàtica que caracteritza el nostre territori ofereixen una oportunitat pedagògica singular per a repensar les estratègies de foment de la lectura des d’una perspectiva integral. Tradicionalment, l’acte de llegir s’ha vinculat a espais de recolliment i silenci, sovint tancats, com ara les aules o les biblioteques. No obstant això, la Fundació Bromera recomana el desplaçament de l’activitat literària cap a espais oberts i naturals permet establir noves sinergies entre el medi ambient, la cultura valenciana i el creixement intel·lectual de l’alumnat, transformant la lectura en una experiència sensorial i vivencial de primer ordre que transcendeix el llibre com a objecte purament escolar.
L’activitat lectora a l’aire lliure actua com un element de motivació que desdibuixa la percepció de la lectura com una tasca exclusivament acadèmica. En traslladar el llibre a jardins, parcs o paratges naturals, el professorat i les famílies ofereixen a l’alumnat un context de llibertat i serenitat que facilita la concentració i la connexió emocional amb el text.
Una etapa per enfortir el vincle afectiu
Aquesta descontextualització del llibre respecte al mobiliari convencional és fonamental per a cultivar un hàbit lector autònom, especialment, en aquelles etapes educatives on s’ha d’enfortir el vincle afectiu amb la llengua i la literatura pròpia.
L’organització de jornades de lectura en l’entorn natural ha de ser planificada amb rigor acadèmic, assegurant que l’entorn triat actue com un facilitador de l’aprenentatge i no com una simple distracció. Una de les activitats amb major impacte pedagògic és la creació d’itineraris literaris. Aquestes rutes permeten a l’alumnat recórrer espais que han servit d’inspiració per a la literatura valenciana o que han estat descrits en les nostres rondalles clàssiques. La lectura d’un fragment d’obra en el lloc exacte on s’ambienta la trama proporciona una comprensió més profunda del patrimoni cultural i geogràfic, consolidant una consciència històrica ferma i un respecte profund pel territori i la seua toponímia.
Cercles de lectura a la fresca
Així mateix, la primavera esdevé l’escenari ideal per a la implementació de cercles de lectura a la fresca, on el diàleg sobre les obres llegides es produeix en un pla de major horitzontalitat i participació. En aquests espais, el professorat pot exercir una mediació més dinàmica, fomentant el pensament crític i l’intercanvi d’opinions sense les limitacions físiques que sovint condicionen l’aula. La interacció directa amb la natura, combinada amb la paraula escrita, potencia la sensibilitat estètica de l’alumnat, ajudant-lo a percebre els matisos del llenguatge poètic o descriptiu d’una manera més directa, intuïtiva i orgànica.
Les famílies tenen, en aquest context estacional, una rellevància absoluta en la continuïtat de l’hàbit lector. L’aprofitament del temps lliure per a realitzar eixides al medi natural ha d’incloure la presència del llibre com un element de gaudi més. Una sessió de lectura compartida sota l’ombra d’un arbre o en un parc urbà és una pràctica que reforça els valors culturals i lingüístics que s’imparteixen als centres educatius.
A més, les activitats a l’aire lliure permeten la integració d’altres disciplines artístiques de manera transversal, com ara la il·lustració basada en descripcions literàries o la representació de fragments teatrals. Aquest enfocament multidisciplinari és essencial per a una formació integral, ja que connecta la competència lectora amb l’expressió artística, l’observació científica del medi i la psicomotricitat. Un alumnat que ha viscut la literatura a través dels sentits desenvolupa un sentit de pertinença i una estima pel llegat cultural molt més sòlids, ja que associa la llengua a experiències positives de descoberta i llibertat.
