Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesoresSubidas sueldo docentesSueldo actual profesoresMaribel VilaplanaValencia Basket horarioMotorista fallecidoValencia CF EuropaNuevo FordPAU 2026
instagramlinkedin

L’Institut Confuci de la Universitat celebra el concurs de talent Pont Xinés

Jorge Macías guanya el premi de Secundària i Laura Ke Muñoz el de la modalitat universitària

L'alumnat ha realitzat el concurs anual Pont Xinés

L'alumnat ha realitzat el concurs anual Pont Xinés / Institut Confuci de la Universitat de valència

Aula

L’Institut Confuci de la Universitat de València (ICUV) ha acollit recentment el concurs anual Pont Xinés, una competició que avalua els coneixements lingüístics i culturals de la Xina que posseïxen els estudiants de l’ICUV. L’esdeveniment, que va tindre lloc a la Sala d’Actes de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, reuní més de 70 participants i va comptar amb actuacions entusiastes d’estudiants aficionats. Es registrà una gran assistència que, fins i tot, va superar la de l’edició anterior. La competició es dividix en tres fases: la primera consistix en un discurs de dos minuts en xinés sense fer servir notes; en la segona, els participants responen un qüestionari de quatre preguntes sobre llengua i cultura xineses; i en la tercera, fan una actuació artística. El primer premi de Secundària va ser per a Jorge Macías i el de la modalitat universitària l’aconseguí Laura Ke Muñoz. Ambdós representaran l’ICUV a la fase nacional del concurs Pont Xinés d’este maig on competiran amb els guanyadors dels altres 9 instituts Confuci d’Espanya.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Subida de 486 euros en Primaria y 550 en Secundaria: la contraoferta del sindicato mayoritario de profesores a Educación para frenar la huelga
  2. La mitad de los 2.300 equipos directivos de colegios e institutos dimitarán en bloque si no hay acuerdo hoy con Educación
  3. Educación ofrece ahora un aumento de hasta 120 euros al mes y sustituciones más ágiles en Primaria
  4. La joya arquitectónica de Valencia que renace como hotel de alta gama tras invertir un millón
  5. ¿Cuánto cobran los profesores de secundaria en la Comunitat Valenciana?
  6. El Consell ofrecerá una subida de sueldo al profesorado ante la cita clave
  7. Valencia Basket - Real Madrid: fecha, horario y dónde ver por televisión el partido de la Final Four de la Euroliga
  8. Siete mensajes que deja Andalucía a la Comunitat Valenciana

El festival Duna Dorada aterriza en Oliva con previsión de lleno hotelero y gran impacto local

El festival Duna Dorada aterriza en Oliva con previsión de lleno hotelero y gran impacto local

Amnesia generalizada en un juicio por intentar matar a un hombre en una gasolinera de València

Amnesia generalizada en un juicio por intentar matar a un hombre en una gasolinera de València

La factura de las amistades

La factura de las amistades

Viatge a l’Antàrtida i a l’Àrtic a través de la fotografia de la mà de l'Oceanogràfic de València

Viatge a l’Antàrtida i a l’Àrtic a través de la fotografia de la mà de l'Oceanogràfic de València

Jesús Iglesias encarrila su continuidad en Les Arts con una temporada que mira al poder y la posverdad

Jesús Iglesias encarrila su continuidad en Les Arts con una temporada que mira al poder y la posverdad

Valencia Basket busca el Olimpo en el templo griego que diseñó Calatrava

Valencia Basket busca el Olimpo en el templo griego que diseñó Calatrava

Un punto de salvación para una vuelta de Champions

Un punto de salvación para una vuelta de Champions

La Associació de Víctimes del Franquisme de la Safor pide a las familias de los cerca de 50 fusilados en Gandia que contacten: “Sus seres queridos podrían haber sido ya exhumados y los podrían enterrar"

La Associació de Víctimes del Franquisme de la Safor pide a las familias de los cerca de 50 fusilados en Gandia que contacten: “Sus seres queridos podrían haber sido ya exhumados y los podrían enterrar"
Tracking Pixel Contents