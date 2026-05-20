L’Institut Confuci de la Universitat celebra el concurs de talent Pont Xinés
Jorge Macías guanya el premi de Secundària i Laura Ke Muñoz el de la modalitat universitària
Aula
L’Institut Confuci de la Universitat de València (ICUV) ha acollit recentment el concurs anual Pont Xinés, una competició que avalua els coneixements lingüístics i culturals de la Xina que posseïxen els estudiants de l’ICUV. L’esdeveniment, que va tindre lloc a la Sala d’Actes de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, reuní més de 70 participants i va comptar amb actuacions entusiastes d’estudiants aficionats. Es registrà una gran assistència que, fins i tot, va superar la de l’edició anterior. La competició es dividix en tres fases: la primera consistix en un discurs de dos minuts en xinés sense fer servir notes; en la segona, els participants responen un qüestionari de quatre preguntes sobre llengua i cultura xineses; i en la tercera, fan una actuació artística. El primer premi de Secundària va ser per a Jorge Macías i el de la modalitat universitària l’aconseguí Laura Ke Muñoz. Ambdós representaran l’ICUV a la fase nacional del concurs Pont Xinés d’este maig on competiran amb els guanyadors dels altres 9 instituts Confuci d’Espanya.
Suscríbete para seguir leyendo
- Subida de 486 euros en Primaria y 550 en Secundaria: la contraoferta del sindicato mayoritario de profesores a Educación para frenar la huelga
- La mitad de los 2.300 equipos directivos de colegios e institutos dimitarán en bloque si no hay acuerdo hoy con Educación
- Educación ofrece ahora un aumento de hasta 120 euros al mes y sustituciones más ágiles en Primaria
- La joya arquitectónica de Valencia que renace como hotel de alta gama tras invertir un millón
- ¿Cuánto cobran los profesores de secundaria en la Comunitat Valenciana?
- El Consell ofrecerá una subida de sueldo al profesorado ante la cita clave
- Valencia Basket - Real Madrid: fecha, horario y dónde ver por televisión el partido de la Final Four de la Euroliga
- Siete mensajes que deja Andalucía a la Comunitat Valenciana