La lectura que fa pinya a l’American School of Valencia
L’American School of Valencia (ASV), centre educatiu internacional situat a Puçol, impulsa una iniciativa d’animació lectora que sota el títol ‘One Book, One School’ destaca per la seua capacitat d’involucrar a tota la comunitat educativa
Com es pot aconseguir que quasi 900 alumnes s’apassionen per un mateix llibre i, alhora, per la preservació del mediambient? L’American School of Valencia (ASV), centre educatiu internacional situat a Puçol, sembla haver trobat la resposta amb el seu projecte ‘One Book, One School’ (Un llibre, una escola). Esta iniciativa d’animació lectora, que ja ha complit tres edicions, destaca per la seua capacitat d’involucrar tota la comunitat educativa —alumnat, professorat i famílies— al voltant d’un eix temàtic: la conscienciació sobre els problemes mediambientals que afecten el nostre planeta.
En l’edició d’enguany, el centre ha triat una obra de gran prestigi internacional per a guiar les seues reflexions. El llibre seleccionat ha sigut ‘We Are Water Protectors’, un conte il·lustrat de Carole Lindstrom, autora guardonada amb la Medalla Caldecott, el reconeixement més important per a la literatura infantil i juvenil als Estats Units. A través d’esta lectura, la comunitat de l’ASV ha celebrat conjuntament el plaer de llegir mentre aprofundia en la importància de l’aigua com a recurs vital.
"Una plataforma poderosa"
BethAnn Kornobis, coordinadora de l’activitat i ‘Literacy Coach’ d’este col·legi privat, explica que "amb ‘One Book One School’ hem creat una plataforma poderosa per compartir missatges que ens importen com a comunitat educativa". Segons Kornobis, les campanyes del projecte "sempre giren al voltant de tres idees simples però amb una gran força transformadora: comunitat, sostenibilitat i alfabetització o ‘literacy’". Concepte este últim que el centre entén com una aposta decidida no sols per desenvolupar la competència lectora de tot l’alumnat en anglés, sinó també com una manera de promocionar la passió pels llibres.
En la seua gènesi, el projecte buscava aproximar les diferents seccions de l’escola perquè tots els membres —des dels més xicotets fins als estudiants de Batxillerat, passant pel claustre docent i les famílies— se sentiren part d’una realitat comuna. "I quina millor manera de construir este sentiment de pertinença que a través de la màgia dels llibres i la narració d’històries?", conta Kornobis.
Així que el primer any dos dels tres pilars d’‘One Book, One School’ ja estaven al seu lloc: comunitat i promoció de la lectura. Però, continua BethAnn, "a mesura que el projecte avançava, vam veure que havíem creat una cosa més gran: una plataforma per compartir missatges importants amb el nostre entorn". I això, afig, "ens va fer pensar: quins valors compartim com a escola? La resposta ens va arribar a través dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides».
Aprenentatge pràctic i connexió amb l’entorn
De manera que van començar a triar llibres amb els quals poder treballar els ODS. "El 2023-2024, tot el col·legi va llegir ‘Just Ask!’, de Sonia Sotomayor, per a explorar com reduir les desigualtats i construir un món més just i pacífic. Enguany, ‘We Are Water Protectors’, de Carole Lindstrom, ens ha convidat a reflexionar sobre la nostra relació amb l’aigua i la nostra responsabilitat de protegir-la per a les generacions futures", detalla la ‘Literacy Coach’.
La setmana dedicada a ‘One Book, One School’ estigué plena d’activitats que portaren la teoria de les pàgines del llibre a la realitat pràctica. Els estudiants de Primària de l’ASV van participar en diversos tallers relacionats amb la protecció i l’ús sostenible de l’aigua.
Estes sessions van comptar amb la col·laboració activa de pares de l’escola i de convidats especials, com ara personal investigador de l’Institut d’Investigació d’Enginyeria de l’Aigua i Mediambient (Iiama) de la Universitat Politècnica de València (UPV). En total, es van realitzar cinc activitats diferents en les quals van participar quasi 300 xiquets i xiquetes.
L’experiència no es va quedar dins de les aules, ja que els alumnes de ‘Grade 8’ de la secció de ‘Middle School’ van realitzar una eixida formativa a una planta de depuració d’aigües pròxima al col·legi. Esta visita els va permetre conéixer de primera mà un exemple real de reutilització d’este recurs, connectant els conceptes ambientals amb la realitat del seu entorn immediat.
Integració de diverses árees curriculars
Més enllà de l’enfocament científic, el projecte ha explorat les arrels culturals de la història de Lindstrom. Així, la professora universitària Ana Brígido impartí un taller amb els alumnes de ‘Grade 6’ sobre les llengües i les cultures natives americanes que apareixen en el llibre. Este viatge cultural serví per a enriquir la visió dels estudiants sobre la relació ancestral entre l’ésser humà i la natura.
Per al tancament de la campanya ‘One Book, One School’, explica Kornobis, "el departament d’Arts va impulsar el projecte a un altre nivell: el Club de Teatre va reimaginar el llibre il·lustrat com a un guió escènic; els estudiants d’‘Elementary’ li van donar vida amb una energia meravellosa; i les classes de ‘Grade 6’ van aportar música en directe mentre que l’alumnat de Batxillerat que fa l’assignatura de ‘Visual Arts’ creà un teló que va transformar l’escenari". "Va ser, en tots els sentits de la paraula, un esforç comunitari, i un recordatori de tot el que podem crear quan ens unim", conclou.
