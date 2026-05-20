Parlem de... Silvestre Vilaplana
Un referent de la novel·la històrica i de misteri
Fundació Bromera
L’escriptor Silvestre Vilaplana i Barnés (Alcoi, 1969) constitueix una de les figures més sòlides i prolífiques de la literatura contemporània en la nostra llengua. Llicenciat en Filologia Catalana i amb una extensa trajectòria com a professor de Secundària, Vilaplana ha sabut conjugar la seua vocació docent amb una producció artística que abraça la poesia, la narrativa per a adults i, de manera molt destacada, la literatura infantil i juvenil (LIJ). La seua obra és un referent constant a les aules valencianes, on el seu domini dels gèneres de misteri, intriga i recreació històrica serveix com a ferramenta d’excel·lència per al foment lector de l’alumnat.
Entre el gènere negre i la novel·la històrica
Dins de la seua vasta producció narrativa, destaca la seua capacitat per a transitar entre l’exigència del gènere negre i la profunditat de la novel·la històrica. Obres com ‘Les cendres del cavaller’, una biografia novel·lada de Joanot Martorell guardonada amb el premi Ciutat d’Alzira i el premi de la Crítica Serra d’Or, demostren el seu compromís amb la divulgació del nostre llegat cultural. En l’àmbit juvenil, títols com ‘La mirada d’Al-Azraq’, ‘Resurrecció’ o el recentment premiat ‘La música del diable’ han consolidat la seua posició com un autor que sap interpel·lar l’alumnat amb trames d’una gran tensió narrativa i una impecable correcció lingüística.
Reconegut amb nombrosos guardons, com el Premi Nacional de Poesia Miguel Hernández o el Premi Alfons el Magnànim, Vilaplana continua sent una veu indispensable per al professorat que busca obres que combinen l’entreteniment amb el rigor intel·lectual. La seua trajectòria és el testimoni d’una literatura arrelada al territori però amb una clara vocació d’universalitat, essencial per a la formació integral de les noves generacions de lectors.
