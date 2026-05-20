El CEIP Manuel Sanchis Guarner de l'Olleria s’unix a Europa per a impulsar la inclusió i l’esport a través d’Erasmus+
Dos mestres del centre han viatjat a Alemanya per a formar-se en metodologies inclusives i salut, dins d’un projecte que pretén transformar l’escola en un referent de benestar i obertura internacional.
Aula
Dos docents del CEIP Manuel Sanchis Guarner de l'Olleria, Carles Soler i Vicent Vañó, han participat en una experiència formativa Erasmus+ en la localitat alemanya de Bamberg, concretament en la Von-Lerchenfeld-Schule. Esta estada forma part del projecte “Esport, tradició i diversitat: cap a una comunitat educativa més saludable i integrada”, una iniciativa que ha sigut seleccionada entre més de 1.800 candidatures en tot l’estat, sent el Sanchis Guarner un dels pocs 250 centres triats per a esta convocatòria.
Durant una setmana intensa d’observació i treball, els mestres valencians han pogut conèixer de primera mà el funcionament del sistema educatiu alemany i submergir-se en metodologies d’avantguarda. Un dels pilars de la visita ha sigut l’aprenentatge en matèria d’inclusió: des de tallers de llengua de signes impartits per persones sordes fins a la participació en classes de Ciències i Matemàtiques organitzades per estacions d’aprenentatge, una tècnica que fomenta l’autonomia de l’alumnat.
Millorar el dia a dia de les aules
La convivència diària també ha deixat moments significatius, com l’observació dels esmorzars saludables que el centre alemany realitza a primera hora del matí (7:45 am) o les sessions de cuina compartida amb alumnat d'entre 12 i 14 anys. A més, els docents van tindre l’oportunitat de reunir-se amb les direccions de diversos centres de la zona per a intercanviar visions sobre la gestió de la diversitat en les aules europees.
Com a ambaixadors de la seua terra, Carles i Vicent van realitzar una presentació del col·legi i de les tradicions valencianes, obrint una finestra a la nostra cultura davant dels alumnes i professors alemanys.
“Este projecte suposa un pas de gegant per al nostre col·legi. No només ens estem formant per a millorar el dia a dia en les nostres aules, sinó que estem preparant el terreny per a que, en un futur pròxim, siga el nostre alumnat qui puga viatjar i viure estes experiències d’intercanvi cultural”, expliquen des del claustre del CEIP Manuel Sanchis Guarner. Aquest fet reafirma el compromís del centre amb la innovació, la sostenibilitat i la construcció d’una unió europea des de l’educació pública per a buscar el bé comú de la nostra societat.
Suscríbete para seguir leyendo
- Subida de 486 euros en Primaria y 550 en Secundaria: la contraoferta del sindicato mayoritario de profesores a Educación para frenar la huelga
- La mitad de los 2.300 equipos directivos de colegios e institutos dimitarán en bloque si no hay acuerdo hoy con Educación
- Educación ofrece ahora un aumento de hasta 120 euros al mes y sustituciones más ágiles en Primaria
- La joya arquitectónica de Valencia que renace como hotel de alta gama tras invertir un millón
- ¿Cuánto cobran los profesores de secundaria en la Comunitat Valenciana?
- El Consell ofrecerá una subida de sueldo al profesorado ante la cita clave
- Valencia Basket - Real Madrid: fecha, horario y dónde ver por televisión el partido de la Final Four de la Euroliga
- Siete mensajes que deja Andalucía a la Comunitat Valenciana