Viatge a l’Antàrtida i a l’Àrtic a través de la fotografia de la mà de l'Oceanogràfic de València

L’Oceanogràfic de València porta al Museu de les Ciències l’exposició ‘Ecos de Hielo’ que convida a reflexionar sobre la fragilitat dels ecosistemes polars

Fotografia de Sergio Izquierdo de pingüins a l’Antàrtida per la mostra ‘Ecos de Hielo’ que impulsa l’Oceanogràfic. / Sergio Izquierdo

Un pingüí avançant sobre una gran superfície gelada. Una glacera fracturada enfront de l’oceà. Un grup de científics treballant al mig d’un paisatge blanc on a penes existix presència humana. L’exposició ‘Ecos de Hielo’ transforma estos dies els exteriors del Museu de les Ciències de València en un recorregut visual per alguns dels territoris més remots i fràgils del planeta.

La mostra, impulsada per l’Oceanogràfic de València dins de l’OceanFest 2026, reunix una selecció de fotografies de gran format del documentalista i fotògraf Sergio Izquierdo preses durant diferents expedicions a l’Àrtic i l’Antàrtida. A través d’elles, el públic pot acostar-se a uns ecosistemes que, encara que semblen llunyans, exercixen un paper fonamental en l’equilibri climàtic global.

Quart OceanFest

L’exposició forma part de la quarta edició de l’OceanFest, el festival de divulgació i conservació marina impulsat per l’Oceanogràfic, que enguany centra gran part de la seua programació en els pols i en la necessitat de comprendre la importància ambiental d’estos territoris.

Més enllà de l’espectacularitat visual de les imatges, ‘Ecos de Hielo’ proposa una mirada educativa i divulgativa sobre el present dels ecosistemes polars. Les fotografies mostren grans paisatges gelats i fauna adaptada a condicions extremes, a més d’alguns dels canvis que ja experimenten estes regions a causa del calfament global.

La mostra fotogràfica 'Ecos de Hielo' és a l’aire lliure i a l’abast de tot el món. / Fundació Oceanogràfic

El recorregut alterna escenes de naturalesa amb imatges vinculades a la investigació científica a l’Antàrtida, considerada un dels grans laboratoris naturals del planeta. Investigadors treballant sobre el gel, mesuraments científics i expedicions en condicions extremes ajuden a comprendre com s’estudia l’evolució climàtica i com afecten estos canvis al conjunt de la Terra.

Biodiversitat poc coneguda

L’exposició acosta a més al públic una biodiversitat poc coneguda. Pingüins, aus marines, masses de gel surant sobre l’oceà o paisatges pràcticament intactes apareixen retratats des d’una perspectiva que combina fotografia documental i sensibilització ambiental.

En este sentit, les imatges funcionen com una ferramenta capaç de traduir conceptes científics complexos a un llenguatge més accessible i emocional. La fotografia es convertix així en un pont entre ciència i ciutadania, especialment per al públic educatiu i familiar. Un dels aspectes que travessa tota la mostra és la idea de fragilitat. Els pols apareixen com a ecosistemes d’enorme bellesa, però també sensibles a l’activitat humana i a l’augment global de temperatures.

Pingüins nadant / Sergio Izquierdo

Les fotografies reflectixen alguns dels canvis que ja s’observen en estes regions, des del retrocés del gel fins a transformacions en determinats hàbitats provocades pel calfament global. L’exposició també convida a reflexionar sobre com accions aparentment quotidianes, com el consum de plàstics o determinats hàbits de consum, acaben tenint conseqüències fins i tot en els llocs més remots.

Divulgar ciència a peu de carrer

La presència d’‘Ecos de Hielo’ en un espai obert com la Ciutat de les Arts i les Ciències respon a més a una de les principals línies de l’OceanFest, la de traure la divulgació científica fora dels espais tradicionals i acostar-la a la vida diària de la ciutat. D’esta manera, l’exposició convertix un lloc de pas en un espai d’observació. Famílies, estudiants i visitants poden trobar-se amb imatges de l’Àrtic i l’Antàrtida i detindre’s enfront d’escenes que només apareixen en documentals.

Frarets en l'Àrtic. / Sergio Izquierdo

La proposta connecta a més amb una tendència cada vegada més present en l’àmbit educatiu, que és la d’utilitzar ferramentes visuals per a despertar l’interés per la ciència i afavorir una comprensió més pròxima dels grans reptes ambientals.

