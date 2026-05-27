Joves de Benimaclet, França i Bulgària units contra el canvi climàtic
Més de 50 estudiants de tres països analitzen els riscos mediambientals a la Mediterrània durant una setmana d’intercanvi Erasmus+ a l’IES Ferrer i Guàrdia de València
L’Institut públic d’Educació Secundària (IES) Francesc Ferrer i Guàrdia de València ha convertit recentment al barri de Benimaclet en escenari de la conscienciació mediambiental i la cooperació juvenil a escala europea.
Durant una intensa setmana d’activitat, ha obert les seues portes per a acollir una experiència d’internacionalització que ha reunit 51 alumnes de tres països. Concretament, 24 joves de 2n i 4t d’ESO del centre han compartit espais i coneixements amb 27 companys i companyes arribades des de França i Bulgària, creant un vincle d’aprenentatge compartit a l’empara del programa Erasmus+.
Erasmus+
A més de l’IES Francesc Ferrer i Guàrdia de València en este projecte Erasmus+ hi participen el Lycée Polyvalent Robert Garnier de La Ferté-Bernard i el Collège Maurice Ravel de Toulon, ambdós de França, així com l’Akad. Liudmil Stoyanov de Blagoevgrad, a Bulgària. L’objectiu d’esta trobada no ha sigut només l’intercanvi cultural, sinó la creació d’un espai de treball comú on la sostenibilitat i el medi ambient han sigut els eixos vertebradors.
El nucli acadèmic de la setmana s’ha centrat en un projecte eTwinning, desenvolupat específicament per l’alumnat de 2n d’ESO. El treball s’ha focalitzat en l’estudi del canvi climàtic i el seu impacte directe en la conca mediterrània, un territori especialment vulnerable als fenòmens extrems i a la degradació ambiental. Mitjançant una anàlisi comparativa exhaustiva, els joves han investigat la realitat de les platges de Toulon i de València, constatant la presència creixent de residus i la contaminació del litoral. A més de l’entorn marí, els participants han explorat espais d’un alt valor ecològic com el Parc Natural de l’Albufera. Esta visita ha permés a l’alumnat prendre consciència de la necessitat de protegir els ecosistemes mediterranis, entenent-los com un patrimoni natural compartit que cal preservar per a les generacions futures.
Dia d'Europa
La part final de l’experiència va tindre un caràcter més institucional i cultural. Coincidint amb la celebració del Dia d’Europa, tot el grup va realitzar una visita al centre històric de València. Entre els monuments i la història del Cap i Casal, el jovent reforçà els valors de cooperació, convivència i sentiment de ciutadania europea, essencials en el context actual.
Esta activitat, que ha demostrat el poder de l’educació com a motor de canvi, ha estat possible gràcies al finançament de la Unió Europea a través del programa Erasmus+, consolidant l’aposta de l’IES Francesc Ferrer i Guàrdia per una formació sense fronteres i compromesa amb el planeta.sense fronteres i compromesa amb el planeta.
