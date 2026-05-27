L’Oceanogràfic de València premia les millors imatges submarines de la Mediterrània

El concurs de fotografia de l’OceanFest reconeix les instantànies que acosten la biodiversitat i la conservació marina des d’una mirada divulgativa i educativa

‘Els reis de l’hivern’, de Loreto Rodríguez Serna, presa a Tossa de Mar, primer premi ‘OceanPop’. / Loreto Rodríguez Serna

Aula

València

Un cavallet marí suspés entre els corrents, un peix refugiant-se en alta mar o la immensitat del Mediterrani observada des del fons. Les instantànies premiades en l’IV Concurs de Fotografia Submarina del festival OceanFest, tornen a demostrar el poder de la imatge per a acostar l’oceà a la ciutadania i despertar una mirada de protecció cap a la biodiversitat marina.

L’Oceanogràfic de València va acollir diumenge passat el lliurament de premis del certamen, un acte que serví com a cloenda del festival de divulgació i conservació marina impulsat per l’aquari valencià. Esta quarta edició va reunir fotografies centrades en la vida submarina, el paisatge marí i la relació entre l’ésser humà i l’oceà, consolidant una proposta que combina creativitat, divulgació científica i sensibilització ambiental.

A través de quatre categories, el certamen reconeix imatges capaces de mostrar la bellesa del Mediterrani, la fragilitat dels ecosistemes marins i la necessitat de conservar-los. La modalitat ‘OceanPop’, centrada en imatges de temàtica lliure realitzades amb qualsevol dispositiu, premià la fotografia ‘Els reis de l’hivern’, de Loreto Rodríguez Serna, presa a Tossa de Mar, Girona. La imatge retrata un rap camuflat sobre el fons marí, quasi invisible entre l’arena. La seua aparença, a mig camí entre l’estrany i el fascinant, mostra una de les grans capacitats d’adaptació de moltes espècies bentòniques del Mediterrani com a mecanisme de supervivència i caça.

‘Tot en orde’, de Xavier Salvador Costa, primer premi ‘OceanFree’. / Xavier Salvador Costa

Entre l’estrany i el fascinant

En la modalitat ‘OceanFree’, orientada a propostes amb major llibertat artística i tècnica, el primer premi va ser per a ‘Tot en orde’, de Xavier Salvador Costa. La fotografia mostra un nudibranqui captat amb tècnica macro en una composició d’enorme precisió visual. Les seues formes translúcides, els xicotets detalls blavosos i la simetria de l’organisme convertixen l’escena en una imatge quasi abstracta.

El Oceanogràfic presenta la tercera edición del OceanFest para concienciar sobre la protección de los mares y océanos

Fernando Bustamante

En la categoria ‘OceanBio’, centrada en la biodiversitat marina, el primer premi va recaure en ‘Buscant protecció en alta mar’, de David Marfil Raurell. La fotografia captura un banc de xicotets peixos refugiant-se sota una medusa mentre naden en aigües obertes. L’escena documenta una estratègia de supervivència habitual en l’oceà en el qual moltes espècies juvenils utilitzen els tentacles de les meduses com a escut natural enfront de depredadors.

‘Buscant protecció en alta mar’, de David Marfil Raurell, premi ‘OceanBio’. / David Marfil Raurell

‘Des de quan no em veus’

L’edició d’enguany ha incorporat a més el nou premi especial ‘Des de quan no em veus’, vinculat a la campanya impulsada per la Fundació Oceanogràfic, en col·laboració amb Paradores, sobre la pèrdua de biodiversitat i la desaparició progressiva d’espècies i hàbitats marins. Busca emprar la fotografia com a ferramenta educativa per a reflexionar sobre la transformació dels ecosistemes i sobre aquelles espècies que cada vegada resulten més difícils de trobar a la Mediterrània.

‘El guardià de les profunditats’, de David Mocholí. / David Mocholí

El premi d’esta modalitat se’l va emportar l’obra ‘El guardià de les profunditats’, de David Mocholí. La imatge retrata un peix Sant Pere sobre un fons completament fosc, on destaquen les seues llargues espines dorsals i els reflexos metàl·lics del seu cos. La composició transforma a l’animal en una figura quasi mitològica i posa el focus en espècies marines que, malgrat formar part del Mediterrani, continuen sent grans desconegudes per a bona part de la societat.

Esta obra s’exposarà en una lona de gran format en el Parador de Xàbia, traslladant el missatge de conservació més enllà del propi festival.

El concurs posa el focus en la capacitat de la fotografia per a despertar curiositat i afavorir una major connexió emocional amb la mar i la seua biodiversitat.

El tiempo en València: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

Condenada la presidenta de un edificio de Dénia por cargar 80.000 euros a una vecina fallecida

"Los tres concertaron el plan: la idea original era robar a José María y lo acabaron matando después de torturarlo durante más de 40 minutos"

La conselleria cierra su acceso con una verja para que los profesores no puedan entrar a protestar

La Audiencia de Valencia condena a 15 años al asesino del puente de las Moreras

El autor del Premio Nacional de Narrativa 2025 presenta su obra en Sagunt

Dudas y certezas del pacto: Vox apunta a sindicatos y migrantes sin aclarar la partida educativa

Pérez Llorca consagra su alianza con Vox con presupuestos y "prioridad nacional" a un año de elecciones
