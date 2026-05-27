Parlem de .... Begonya Pozo
Poesia, memòria i consciència crítica
Fundació Bromera
Parlem de Begonya Pozo (València, 1974), poeta, filòloga i dinamitzadora cultural valenciana. La seua obra poètica transita entre la memòria, el desig, el cos i la consciència crítica, amb una veu pròpia que combina delicadesa, intensitat i compromís.
Doctora en Filologia i professora titular de Filologia Italiana a la Universitat de València, ha dedicat gran part de la seua trajectòria a la investigació literària, especialment al voltant de la poesia contemporània i les literatures migrants. Paral·lelament, ha construït una obra poètica sòlida i reconeguda, amb llibres com Poemes a la intempèrie —guardonat amb el Premi Senyoriu d’Ausiàs March 2010—, Sense treva (2016), Excavant la llum (2019) o Arrel, obra amb què obté el 'XIII Premi de Poesia de Pollença' l’any 2023.
La seua poesia ha estat traduïda a nombroses llengües, entre elles el castellà, l’italià, el francés, el portugués, el grec o l’èuscar, i ha format part d’antologies destacades com Flamarades sortiran. Antologia de poesia catalana feminista (2023). La seua escriptura, profunda i precisa, explora sovint les absències, les identitats invisibilitzades i la necessitat de construir espais de resistència des de la cultura.
Més enllà de la creació literària, Begonya Pozo ha impulsat nombroses iniciatives culturals. Va crear 'l’Aula de Poesia de la Universitat de València' i el 'Premi de Poesia César Simón', dirigí durant una dècada la revista Caràcters i ha coordinat festivals, seminaris i projectes on la poesia dialoga amb altres arts.
També és coautora del terme ‘criptogínia’, una paraula que denuncia l’ocultació històrica de les dones en el pensament i la cultura. Perquè, en l’univers de Begonya Pozo, escriure és també una manera de fer visibles les petjades que el temps havia volgut esborrar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la tercera semana de protestas
- Educación logra un 'microacuerdo' por los salarios con CSIF y ANPE y rompe el bloque sindical
- Un acuerdo necesario para la educación pública valenciana
- La foto de la manifestación del 15 de mayo de la portada de la edición impresa en Levante-EMV
- Educación y sindicatos rebajan la tensión y confían, ahora sí, en firmar “un acuerdo inminente” para poner fin a la huelga
- Laura Hernández, de vivir en la calle a ser florista en Valencia: 'He conseguido una vivienda gracias a un contrato en Flores Solidarias
- Educación convoca a los sindicatos a una nueva reunión tras recibir su última contrapropuesta
- València completa los 10 radares fijos de velocidad: estás son las ubicaciones