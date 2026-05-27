Quan el so crea les condicions per a una lectura més profunda
Algunes freqüències sonores poden afavoir la comprensió lectora i la concentració, especialment en alumnat amb dificultats d’atenció
Fundació Bromera
Llegir requereix silenci, però no sempre absència de so. En els últims anys, la recerca científica ha començat a demostrar que certes músiques poden ajudar a crear un estat mental favorable per a la lectura, especialment quan es tracta d’alumnat que té dificultats per mantindre l’atenció durant períodes llargs. Lluny de distraure, el so adequat pot actuar com un regulador, ajudant a reduir l’estrés i a mantindre el focus en el text, segons informen fonts de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura.
Diversos estudis de la Universitat de Maryland Global Campus han analitzat l’impacte de la música en contextos d’estudi i lectura. Les conclusions assenyalen que la música instrumental i ambiental, sense lletra i amb ritmes previsibles, pot millorar la concentració perquè evita que la ment derive cap a estímuls externs. En reduir l’ansietat i generar una sensació de calma, el cervell es troba en millors condicions per processar la informació escrita. Aquest efecte és especialment visible quan la lectura es produeix en espais amb soroll de fons o després de moments d’alta activació.
La neurociència també ha aportat dades rellevants. Investigacions del Massachusetts Institute of Technology han posat el focus en les ones cerebrals alfa, que oscil·len entre els 8 i els 12 hertzs. Aquestes ones estan relacionades amb estats de relaxació i atenció sostinguda. Quan el cervell entra en un patró alfa moderat, es redueix la interferència de pensaments dispersos i millora la capacitat de concentrar-se en una tasca concreta, com ara la lectura. Per això, músiques que afavoreixen aquest tipus d’ones poden ajudar l’alumnat a llegir amb més continuïtat i menys interrupcions internes.
En aquesta mateixa línia, un estudi publicat a la revista 'Frontiers in Neuroscience' per investigadors de la Universitat de Kyoto va demostrar que una intervenció musical de curta durada millorava de manera significativa el control de l’atenció en xiquets d’entre sis i nou anys, en comparació amb activitats visuals. Els resultats indiquen que la música no sols acompanya, sinó que pot entrenar habilitats cognitives clau per a la lectura, com el canvi d’atenció i la resistència a la distracció.
Un altre camp que ha despertat interés és el de les freqüències binaurals, que es produeixen quan s’escolten dos tons lleugerament diferents a cada oïda. Estudis publicats per editorials científiques com Springer suggereixen que algunes d’aquestes freqüències, especialment al voltant dels 40 hertzs, poden millorar la memòria de treball i la capacitat de concentració. Sense convertir-les en una solució universal, aquestes investigacions obrin la porta a explorar nous recursos per a moments puntuals de lectura profunda.
Facilitar la immersió en el text
Ara bé, la clau no està a posar música sense criteri. Els especialistes coincideixen que no qualsevol so és útil. Les cançons amb lletra, canvis bruscos o ritmes molt marcats solen interferir en la comprensió lectora, perquè competeixen amb el llenguatge escrit. En canvi, músiques suaus, repetitives i previsibles creen un entorn estable que facilita la immersió en el text.
A l’aula, aquest recurs pot utilitzar-se de manera flexible. No es tracta d’imposar la música, sinó d’oferir-la com una opció en determinats moments: lectures individuals, temps de concentració o activitats que requereixen atenció sostinguda. Respectar les preferències de l’alumnat és fonamental, ja que no totes les persones responen igual als estímuls sonors.
La relació entre música i lectura ja no és una intuïció, sinó una realitat avalada per la ciència. Quan el so s’utilitza amb criteri, pot convertir-se en un aliat pedagògic valuós, capaç d’ajudar l’alumnat a trobar el seu ritme lector. En un context educatiu cada vegada més divers, obrir la porta a aquests recursos és una manera de comprendre que llegir també és una experiència sensorial, i que la concentració es pot educar des de molts camins diferents.
