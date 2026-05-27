La Universitat Politècnica de València bressola el talent més jove
La Universitat Politècnica de València (UPV) esperona el talent del futur al premiar les innovadores propostes tecnològiques de 36 escoles i instituts de tot el territori valencià en la setena edició del concurs Up! Steam
El futur de la tecnologia valenciana s’escriu a la Universitat Politècnica de València (UPV), no sols en allò més immediat o pròxim sinó també en aquell què ha de vindre de la mà de les idees que bullen a les ments de les noves generacions que encara es formen a les aules de les escoles i instituts. Un talent jove que la UPV bressola amb UP! Steam, un concurs que ja és tot un referent en el foment de les vocacions tecnològiques primerenques i en la lluita per reduir la bretxa de gènere en les anomenades carreres Steam (acrònim anglés que agrupa les titulacions de ciència, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques).
El Pavelló del campus de Vera de la Politècnica acollí el passat dijous la gran final de la 7a edició d’Up! Steam. En un ambient festiu i carregat d’emoció, prop de mil persones van omplir unes instal·lacions que es van quedar menudes per a rebre els protagonistes d’una jornada que molts dels estudiants de Primària i Secundària participants recordaran com el primer pas cap a un futur professional brillant.
Participació rècord
L’edició d’enguany ha marcat una xifra rècord de participació, amb un creixement del 25 % respecte a l’any anterior. Un total de 4.519 estudiants procedents de 243 centres educatius d’Alacant, València i Castelló s’han involucrat en el desenvolupament de 502 equips des del passat octubre. Des de Primària fins a Batxillerat, el camí fins a la gran final ha estat exigent, culminant en una gala on 62 equips finalistes van mostrar que la tecnologia, quan es posa al servei de la societat, té el poder de transformar el món.
Un dels moments més significatius de la final va ser la intervenció de David Salvo, CEO de Power Electronics, en el seu primer acte oficial com a nou president del Consell Social de la UPV. Salvo, encarregat de donar la benvinguda als participants, no va amagar la seua admiració pel treball presentat per l’alumnat. En el seu discurs inaugural, subratllà que este talent jove és la millor garantia per a la prosperitat i el progrés del nostre territori: "Sou la confirmació que el futur de la nostra comunitat i el nostre país està en bones mans; sou l’espill en el qual molts de nosaltres, els adults, hauríem de mirar-nos".
Així mateix, David Salvo destacà quatre valors fonamentals que, segons la seua visió, emanen directament dels projectes presentats en Up! Steam: "Representeu esforç, companyonia, creativitat i talent, quatre dels principals pilars que sostenen una societat avançada i justa".
L’estrena de David Salvo al Consell Social
Salvo aprofità l’ocasió per a encoratjar el jovent a considerar la UPV com la seua futura casa acadèmica i professional: "Espere que molts de vosaltres pugueu tornar a esta institució per a continuar desenvolupant les vostres capacitats i que penseu en este dia com un dia d’inspiració que us ajude a aconseguir allò que us proposeu".
Com a líder d’una de les empreses tecnològiques valencianes més importants i amb major projecció, Salvo posà l’accent en la necessitat imperativa d’entendre la innovació no com un acte heroic aïllat, sinó com un procés fonamentalment col·laboratiu. En paraules seues, el treball en equip "és la clau de l’èxit. No existix cap projecte rellevant de producte o servei de qualsevol índole que siga individual".
Un èxit transversal a tota la geografia valenciana
L’èxit del seté Up! Steam ha estat transversal a tota la geografia valenciana. Fins a 35 municipis de 17 comarques diferents han estat representats en la fase d’avaluació final. La província de València ha liderat el rànquing de guardons amb 20 premis, seguida per Castelló amb 9 i Alacant amb 6. Per municipis, València ha sumat 9 premis, mentre que comarques com la Plana Baixa (4) o l’Horta Sud i la Ribera Alta (3 cadascuna) han demostrat un nivell competitiu altíssim.
Alguns centres han destacat especialment per la qualitat de les seues propostes. Així, el CEIP Federico García Lorca de València aconseguí tres premis, mentre que el CEIP Francisco Grangel Mascarós de l’Alcora i l’IES d’Almenara van obtindre dos guardons. Els primers premis han viatjat a municipis com Castelló de la Plana, Altea, Alzira, Burjassot, Ontinyent, Oriola i Sueca, entre altres.
La competició s’ha estructurat en quatre categories que abasten diferents vessants de la creació tecnològica. En la modalitat ‘Dreamers’ (Somniadors), enfocada a projectes amb una clara vocació social, els guanyadors han presentat solucions per a la seguretat i la inclusió. El CEIP Isabel Ferrer de Castelló de la Plana va guanyar en nivell junior (Primària) amb ‘D.P.F. Detector Perfiles Falsos’, una aplicació que detecta perfils falsos per a protegir els menors en xarxes socials i un ‘chatbot’ amb IA que dona consells sobre privacitat i ús responsable d’internet. En cadets (ESO), l’IES Bellaguarda d’Altea va ser premiat per ‘Bitácora_IAltea’, un projecte de creació d’una Aula del Mar que combina ciència i tecnologia per facilitar l’aprenentatge actiu i promoure el compromís mediambiental amb l’entorn marí local, mentre que l’IES Matilde Salvador de Castelló de la Plana triomfa en nivell sénior (Batxillerat) amb ‘TodosEducan’, un ecosistema digital per a l’educació inclusiva que atén necessitats com el TDAH o la síndrome de Down.
Idees que donen solució a problemes reals
La categoria ‘Makers’ (Creadors) ha demostrat la capacitat dels joves per a construir ‘hardware’ o maquinari que solucione problemes reals. Un dels projectes més emotius va ser el del CEIP Vicente Blasco Ibáñez de València, que va desenvolupar un dispositiu de monitoratge de cabals d’aigua en rius i barrancs amb Micro:bit per a alertar a la població davant riuades catastròfiques com les del 29-O. En el nivell cadet, el Col·legi Luis Vives de Sueca presentà ‘PatoBot’, un robot amb forma d’ànec imprés en 3D que vigila els cultius d’arròs de l’Albufera mitjançant visió artificial.
Per la seua banda, l’IES Vicent Andrés Estellés de Burjassot va ser guardonat en nivell sénior per adaptar al laboratori de Secundària la complexa tècnica de la plastinació que permet preservar la forma, el color i l’estructura original dels òrgans i teixits dels éssers vius sense que es descomponguen. Gràcies a este projecte, han convertit 12 cors d’animals en material didàctic permanent.
Eficiència urbana i salut
En ‘Coders’ (Programadors), la programació s’ha orientat a l’eficiència urbana i la salut. El CEIP Francisco Grangel Mascarós de l’Alcora guanyà amb ‘Rehabita’, una app per a donar ús a habitatges buits. El Col·legi La Milagrosa d’Ontinyent fou premiat per ‘Vitae Emergencias’, una guia interactiva per a realitzar reanimació cardiopulmonar (RCP) que podria salvar milers de vides, i el centre Ensenyaments Professional Sorolla de València triomfà amb Valpark’, una eina per a localitzar aparcaments per a persones amb mobilitat reduïda en temps real.
Creació de videojocs
Finalment, la categoria ‘Gamers’ ha premiat la creació de videojocs com a vehicle cultural per a preservar el patrimoni i la identitat valenciana. Des del joc de rol (RPG) de combat medieval ‘La leyenda de Jaime I’ del Nuestra Señora del Carmen d’Oriola sobre la construcció del Regne de València, fins a la proposta ‘Cendra i Foc’ del Sant Antoni Abat (Salesians) de València, que combina les Falles i tradicions locals amb programació en Ruby, passant per joc d’estratègia temporal ‘Operació Chronos’ de l’IES Rei en Jaume d’Alzira.
