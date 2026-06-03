Com portar els llibres més enllà de l'avaluació
Estratègies per transformar la lectura escolar en una experiència viva que continue més enllà de l’aula i entre de veritat a casa
Fundació Bromera
En molts centres educatius, la lectura continua vinculada a una pràctica massa previsible: un llibre, una fitxa i una qualificació. És una mena de ritual que hem heretat i que, malgrat les bones intencions, sovint acaba convertint la lectura en una tasca més que en una experiència significativa. El problema no és la lectura en si, sinó la manera com la presentem. I, sobretot, la dificultat per fer-la eixir de l’aula i entrar de veritat a casa.
Si volem formar lectors, sabem que l’escola és només una part del camí. Els hàbits lectors es consoliden quan travessen la frontera de l’horari lectiu i s’integren en la vida quotidiana. Però ací apareix la pregunta clau: què podem fer, com a docents, perquè això passe? Com podem ajudar a transformar la lectura en alguna cosa que també tinga lloc a casa, sense convertir-la en un ‘deure’ més?
Des de la Fundació Bromera, una possible resposta passa per revisar un dels instruments més habituals: la fitxa de lectura, que busca comprovar que l’alumne ha llegit, però rarament aconsegueix que el llibre deixe empremta. És útil per avaluar, però poc eficaç per generar vincle amb la lectura. En canvi, el que realment construeix lectors és la conversa. Parlar sobre el que s’ha llegit, compartir impressions, discrepar, recomanar, relacionar el text amb experiències pròpies.
Ferramentes per als mares i pares
Portar aquesta idea a casa no implica carregar les famílies amb noves obligacions, sinó oferir-los maneres senzilles i realistes d’acompanyar la lectura. No es tracta de convertir mares i pares en mestres, sinó de donar-los ferramentes perquè actuen com a mediadors culturals en el seu dia a dia.
Per exemple, podem substituir la clàssica fitxa per una proposta molt més oberta: suggerir tres o quatre preguntes que es puguen comentar a casa. Preguntes sense resposta correcta, pensades per generar diàleg: «Quin personatge t’ha sorprès?»,«Hi ha alguna cosa del llibre que t’haja recordat algun fet de la teua vida?»,«Canviaries el final?». Aquest tipus d’interrogants no demanen memòria, sinó implicació.
Un altre element clau és el modelatge. Si volem que la lectura entre a casa, primer ha de tindre sentit dins de l’aula. Quan el docent parla dels llibres amb entusiasme real, quan recomana lectures amb criteri personal, quan comparteix el que ell mateix està llegint, està enviant un missatge molt més potent que qualsevol activitat formal.
A partir d’ací, la implicació de les famílies pot ser molt més natural. No cal demanar-los grans projectes, sinó accions petites com dedicar uns minuts a escoltar, preguntar, comentar. La clau està en el fet d’evitar que la lectura es perceba com una extensió de l’escola a casa. Quan això passa, sovint es desactiva.
Canviar la fitxa per la conversa
També és important assumir una realitat, no totes les cases tenen el mateix capital cultural ni les mateixes condicions. Per això, les propostes han de ser inclusives, flexibles i realistes. No podem esperar que totes les famílies tinguen hàbit lector, però sí que podem facilitar que es produïsquen moments de contacte amb els llibres.
En aquest sentit, el paper del centre educatiu és fonamental. No només com a espai d’aprenentatge, sinó com a generador de cultura. Facilitar l’accés als llibres, recomanar lectures adequades, orientar sense imposar res, i, sobretot, construir una idea de la lectura com a experiència compartida.
Canviar la fitxa per la conversa no significa renunciar a l’avaluació, sinó entendre que el que realment importa és allò que no sempre podem mesurar: la relació que l’alumne estableix amb els llibres. Si aconseguim que la lectura genere preguntes, emocions i paraules compartides, estarem molt més a prop de formar lectors.
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