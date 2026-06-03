Parlem de...Maria Josep Escrivà
Una vida habitada per la poesia
Fundació Bromera
Maria Josep Escrivà (Grau de Gandia, 1968) és una de les veus poètiques més delicades i sòlides de la literatura valenciana contemporània. Poeta, narradora i activista cultural, ha construït al llarg dels anys una obra marcada per la sensibilitat, la introspecció i una mirada fonda sobre el dolor, el desig i la fragilitat humana.
Llicenciada en Filologia Hispànica i doctora en Filologia Catalana per la Universitat de València, ha desenvolupat una trajectòria molt vinculada a la promoció de la llengua i la literatura. Durant anys va treballar a l’Oficina de Promoció del Valencià de Dénia i fou responsable de la secció de Literatura del CEIC Alfons el Vell de Gandia. Actualment dirigeix la col·lecció de poesia ‘Razef’ d’Edicions 96, on també treballa com a correctora i editora.
Guanyadora dels Jocs Florals en 2007
La seua obra poètica arranca amb ‘Remor alè’, Premi Senyoriu d’Ausiàs March l’any 1992, i continua amb llibres com ‘A les palpentes del vidre’, Premi Marià Manent; ‘Tots els noms de la pena’; ‘Flors a casa’, obra amb què va guanyar els Jocs Florals de Barcelona el 2007 i fou nomenada Poeta de la Ciutat; o ‘Serena barca’, reconegut amb el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians.
A més de la poesia, Maria Josep Escrivà també ha cultivat la narrativa amb obres com ‘Àngels de nata’, ‘L’Home del Capell de Palla’ o el conte infantil ‘Tenda d’animals’, Premi Carmesina de literatura infantil. La seua obra ha estat traduïda a diverses llengües i inclosa en antologies internacionals.
Més enllà dels llibres, la seua veu ha sigut també una manera d’habitar la cultura. Des de València ha impulsat recitals, tertúlies i homenatges poètics, sempre amb la convicció que la poesia continua sent un lloc de resistència, bellesa i veritat.
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