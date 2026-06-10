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El Col·legi La Salle Paterna celebra 75 anys d’història

Commemora l’aniversari al costat de la comunitat educativa

Trobada d'antics alumnes de La Salle Paterna amb motiu del 75 aniversari del col·legi.

Trobada d'antics alumnes de La Salle Paterna amb motiu del 75 aniversari del col·legi. / La Salle Paterna

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Rafel Montaner

Rafel Montaner

València

El Col·legi La Salle Paterna viu un any molt especial amb motiu de la commemoració dels seus 75 anys d’història, una celebració que està reunint a tota la comunitat educativa al voltant de tot un seguit d’actes entre els quals han destacat una emotiva eucaristia i una trobada d’antics alumnes en la qual participaren representants de distintes promocions, des de les primeres generacions del col·legi fins a les últimes.

El 75 aniversari del Col·legi La Salle Paterna ha reunit a tota la comunitat educativa.

El 75 aniversari del Col·legi La Salle Paterna ha reunit a tota la comunitat educativa. / La Salle Paterna

També s’ha descobert el cartell oficial, obra de l’artista internacional i antic alumne Albert Pinya, que simbolitza la identitat del col·legi. La celebració inclou l’exposició ‘75 mirades’, un recorregut pels records de la institució. El centre reafirma així el seu compromís amb l’educació i els valors lasal·lians.

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