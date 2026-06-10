El Col·legi La Salle Paterna celebra 75 anys d’història
Commemora l’aniversari al costat de la comunitat educativa
El Col·legi La Salle Paterna viu un any molt especial amb motiu de la commemoració dels seus 75 anys d’història, una celebració que està reunint a tota la comunitat educativa al voltant de tot un seguit d’actes entre els quals han destacat una emotiva eucaristia i una trobada d’antics alumnes en la qual participaren representants de distintes promocions, des de les primeres generacions del col·legi fins a les últimes.
També s’ha descobert el cartell oficial, obra de l’artista internacional i antic alumne Albert Pinya, que simbolitza la identitat del col·legi. La celebració inclou l’exposició ‘75 mirades’, un recorregut pels records de la institució. El centre reafirma així el seu compromís amb l’educació i els valors lasal·lians.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos hermanos daneses se enamoran de los riuraus y compran y restauran el del Ferrandet de Benissa, del siglo XVII
- Una técnica de la CHJ declara ante la jueza de la dana que Emergencias debía consultar los caudales: 'Cualquiera podía ver los datos
- Un grupo de menores patea brutalmente a un feriante en Algemesí
- Algemesí lidera un repunte de la delincuencia en la Ribera que tiene en Sueca la única excepción
- El colapso de las residencias en la Safor deja 6.789 personas en lista de espera
- El segundo Gulliver del viejo cauce estará sentado en un castillo y abrirá a principios de 2027
- Valencianos en la gigafactoría de Volkswagen en Alemania: 'Estamos ante una oportunidad única
- La Audiencia de València confirma la imputación de Jorge Bellver, exconcejal de Rita Barberá en el caso Azud