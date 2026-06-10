Comença la temporada de nidificació de tortugues marines
Després del rècord de nius del passat estiu a les platges valencianes, l’Oceanogràfic recorda la importància de telefonar al 112 en el cas d’observar una tortuga careta fora de l’aigua o detectar un rastre estrany sobre l’arena
Aula
Cada estiu, quan milers de persones gaudixen de les platges valencianes, un visitant molt especial pot emergir de la mar durant la nit. Es tracta de la tortuga careta (‘Caretta caretta’), una espècie marina que, cada vegada amb més freqüència, tria el nostre litoral per a depositar els seus ous. Amb l’inici de la temporada de nidificació, l’Oceanogràfic de València recorda la importància de conéixer com actuar davant la troballa d’una tortuga, un niu o fins i tot les petjades que estos animals deixen sobre l’arena.
Durant els últims anys, les platges valencianes han experimentat un fenomen cada vegada més freqüent, l’augment del nombre de nius de tortuga careta. Els especialistes consideren que esta tendència podria estar relacionada amb els canvis que s’estan produint al Mediterrani a causa de l’escalfament global.
Rècord de nius
La temporada passada fou de rècord al litoral valencià, amb 14 nius registrats i un total de 1.254 ous localitzats. A més, set d’eixos nius van ser descoberts quan les cries ja estaven emergint de l’arena i prop de 200 nounats van nàixer en les instal·lacions de l’Àrea de Recuperació i Conservació d’Animals de la Mar (ARCA de la Mar) de la Fundació Oceanogràfic, on romanen durant el seu primer any de vida dins del projecte de conservació ‘Head-Starting’.
Un dels casos més destacats és el de Diana, que ha tornat a Dénia durant tres anys consecutius per a realitzar les seues postes. El passat estiu feu quatre nius amb un total de 316 ous, un comportament que ajuda els científics a estudiar l’anomenada filopàtria, és a dir, la capacitat per a tornar, dècades després, a les mateixes platges on van nàixer.
Què fer si trobes una tortuga?
Però darrere de cada niu protegit existix una història de col·laboració ciutadana. La majoria de les troballes comencen amb la telefonada d’una persona que passeja per la platja i observa una tortuga fora de l’aigua o detecta un rastre estrany sobre l’arena. Gràcies a estos avisos al telèfon d’Emergències 112 s’activa immediatament la Xarxa de Varaments de la Comunitat Valenciana, integrada per la Generalitat, la Universitat de València i la Fundació Oceanogràfic.
Per això, els experts insistixen que l’educació ambiental juga un paper fonamental en la protecció de l’espècie. Saber com actuar pot marcar la diferència entre l’èxit o el fracàs d’una nidificació. Si s’observa una tortuga marina a la platja, mai ha de tocar-se ni acostar-se a ella. També és important evitar l’ús de llanternes, flaixos o telèfons mòbils, ja que la llum pot desorientar-la. De la mateixa manera, es recomana mantindre una distància prudent, reduir el soroll i seguir les recomanacions dels especialistes.
La labor educativa és rellevant entre els més joves. Cada niu es convertix en una oportunitat per a aprendre sobre biologia marina, canvi climàtic, investigació científica i conservació de la natura. De fet, nombroses escoles i instituts participen cada any en activitats relacionades amb la protecció de les tortugues marines de l’Oceanogràfic, fomentant valors com el respecte pel medi ambient.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos hermanos daneses se enamoran de los riuraus y compran y restauran el del Ferrandet de Benissa, del siglo XVII
- Una técnica de la CHJ declara ante la jueza de la dana que Emergencias debía consultar los caudales: 'Cualquiera podía ver los datos
- Un grupo de menores patea brutalmente a un feriante en Algemesí
- Algemesí lidera un repunte de la delincuencia en la Ribera que tiene en Sueca la única excepción
- El colapso de las residencias en la Safor deja 6.789 personas en lista de espera
- El segundo Gulliver del viejo cauce estará sentado en un castillo y abrirá a principios de 2027
- Valencianos en la gigafactoría de Volkswagen en Alemania: 'Estamos ante una oportunidad única
- La Audiencia de València confirma la imputación de Jorge Bellver, exconcejal de Rita Barberá en el caso Azud