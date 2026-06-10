L’Institut Confuci de la Universitat de València examina de xinés a 400 alumnes
La matrícula a les proves oficials creix un 30 %
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L’Institut Confuci de la Universitat de València (ICUV) ha celebrat recentment els exàmens oficials de xinés (HSK, HSKK i YCT) amb 400 alumnes inscrits, un 30 % més que el 2025.
Com a únic centre oficial a la Comunitat Valenciana, l’ICUV és el degà dels instituts Confuci a Espanya i un referent internacional considerat "institut model". El seu director, Vicente Andreu, destaca que estes certificacions, homologades pel govern xinés i internacionalment, "són clau per a obtindre beques i millorar el futur laboral".
Amb quasi 20 anys d’història, l’ICUV ja ha format més de 7.000 estudiants des de la seua fundació en 2007.
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