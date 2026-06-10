La Formació Professional valenciana cura les ferides de la dana
En un un esforç sense precedents per vincular la Formació Professional amb les necessitats socials urgents després del pas de la dana, la Fundació Cotec per la innovació ha posat el talent de 200 alumnes de 12 centres d’FP al servei de les víctimes mitjançant 16 projectes d'aprenentatge servei (ApS)
La fúria de la natura, manifestada en la catastròfica dana del 29-O, va deixar una empremta de desolació en nombroses comarques valencianes. Tanmateix, entre el fang i la destrucció, ha emergit una força regeneradora: el talent i la solidaritat de la Formació Professional (FP). La Fundació Cotec per a la innovació ha canalitzat esta energia a través del programa Aprenem de la pluja, una iniciativa on prop de 200 alumnes d’una dotzena de centres educatius han desenrotllat 16 projectes d’aprenentatge servei (ApS). L’objectiu ha sigut clar des del principi: posar l’excel·lència acadèmica al servei de la recuperació d’infraestructures i, sobretot, del benestar emocional de les poblacions colpejades.
Iria Mata, gestora de projectes educatius de Cotec, ha sigut testimoni de com esta proposta ha transformat els estudiants. Mata subratlla que el compromís de l’alumnat ha sigut el motor principal de l’èxit: "S’han cregut el seu projecte, i això és superimportant de cara a la seua motivació i a què finalment haja sigut una realitat". El model d’ApS permet que els continguts del currículum no es queden en la teoria, sinó que s’apliquen a problemes reals amb un impacte social tangible. Segons la responsable de Cotec, este enfocament té un efecte profund en l’autopercepció dels joves: "L’alumnat s’empodera moltíssim, entén per què aprén, se sent útil, se sent valorat i sent que el seu treball té una raó i un sentit".
La diversitat de les propostes ha superat qualsevol expectativa inicial. Tot i que es podria esperar una concentració en la reconstrucció física, els projectes han abraçat vessants molt més íntims. Mata destaca esta capacitat d’innovació i sensibilitat: "Han ideat molts projectes que van molt més enllà i que tenen un intangible brutal de fons i un rerefons molt més emotiu".
Enginyeria amb cor
Un dels millors exemples d’esta enginyeria amb cor és el desenrotllat per l’IES Gonzalo Anaya de Xirivella. Cinc alumnes del Grau Superior de Disseny en Fabricació Mecànica, sota la guia del professor Joaquín Sánchez, han creat una comporta antiinundacions desmuntable. No és un simple exercici de classe; és una resposta a vivències personals traumàtiques. Sánchez, resident a Benetússer, i els seus alumnes de pobles com Massanassa o Riba-roja, han viscut la tragèdia en primera persona.
El professor confessa que "ha sigut una experiència molt, molt positiva que ha canviat totalment l’estat d’ànim a l’aula". El dolor compartit es va convertir en motor creatiu, ja que, com afirma Sánchez, "tots havíem patit d’una manera o una altra el tema de la dana; la motivació més gran era buscar alguna solució, encara que fora xicoteta, per augmentar la resiliència de les cases davant les inundacions".
L’aspecte tècnic del projecte buscava trencar amb les limitacions de les comportes actuals, sovint costoses i antiestètiques. Sánchez detalla que "la idea va ser buscar una solució que fora desmuntable i que, quan es retirara, no quedara res en la porta". Després d’investigar referents internacionals i fabricar prototips, l’equip ha buscat la col·laboració del CIPFP Ciutat de l’Aprenent de València per a crear un 'banc de proves' en forma de piscina on testar la resistència dels dissenys el curs vinent. La meta final és purament altruista: "Ens agradaria fer comportes per a la gent de Benetússer, Paiporta o Massanassa i donar un colp de mà de veritat si realment funcionen".
Reconstrucció emocional
Precisament, el CIPFP Ciutat de l’Aprenent de València ha tingut un paper protagonista liderant 5 dels 16 projectes d’Aprenem de la Pluja. Des del departament de Fabricació Mecànica, s’ha impulsat la ‘Mobilitat Sostenible i Reconstrucció’, fabricant aparcaments per a bicicletes i patinets en l’IES 25 d’Abril d’Alfafar o l’IES Albal, a més de construir una porta per a l’IES Berenguer Dalmau de Catarroja.
Però la reconstrucció també ha passat per la cura personal. El projecte ‘Cuidar és reconstruir’ va portar a l’alumnat d’Estilisme i Perruqueria del CIPFP a oferir serveis gratuïts a mig centenar de damnificats, entenent que recuperar l’autoestima és una part essencial de la tornada a la normalitat.
Així mateix, a Massanassa, el projecte ‘Tornem a jugar als carrers’ ha portat jocs tradicionals sostenibles al CEIP Lluís Vives. Altres iniciatives com ‘Espais per a la infància’ han utilitzat el disseny gràfic per transformar barracons freds en entorns estimulants mitjançant vinils decoratius.
Fins i tot han reconvertit un contenidor marítim en una aula auxiliar completament equipada per a l’IES 25 d’Abril d’Alfafar.
Impacte ambiental
L’impacte ambiental no ha quedat en l’oblit. A Riba-roja, el Grau Mitjà de Producció Agroecologia de l’IES El Quint s’ha centrat en la salut del riu Túria. La professora Cristina Lomba agraïx l’oportunitat que els ha donat Cotec: "És una manera que els alumnes puguen veure que el treball que realitzen es revertix en la societat i té un objectiu final que és mantindre l’ecosistema".
Malgrat les tasques de neteja i les obres de restauració, el riu encara mostra les ‘cicatrius’ de la inundació. "Es continuen veient restes de troncs, de residus i de tot allò que va arrossegar la riuada". Lomba destaca que "el curs del riu ha canviat molt", la qual cosa complica la regeneració natural.
Encara que els estudis fisicoquímics que realitzat l’alumnat mostren una millora en la qualitat de l’aigua, queda un llarg camí. L’esperança, però, es manté viva en les mans d’estos joves i en la crida a la col·lectivitat que fa Lomba: "La recuperació és lenta i precisa l’ajuda del voluntariat per a poder restablir l’entorn". Aprenem de la pluja ha demostrat que l’FP forma professionals capaços de reconstruir un futur amb solidaritat i innovació.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos hermanos daneses se enamoran de los riuraus y compran y restauran el del Ferrandet de Benissa, del siglo XVII
- Una técnica de la CHJ declara ante la jueza de la dana que Emergencias debía consultar los caudales: 'Cualquiera podía ver los datos
- Un grupo de menores patea brutalmente a un feriante en Algemesí
- Algemesí lidera un repunte de la delincuencia en la Ribera que tiene en Sueca la única excepción
- El colapso de las residencias en la Safor deja 6.789 personas en lista de espera
- El segundo Gulliver del viejo cauce estará sentado en un castillo y abrirá a principios de 2027
- Valencianos en la gigafactoría de Volkswagen en Alemania: 'Estamos ante una oportunidad única
- La Audiencia de València confirma la imputación de Jorge Bellver, exconcejal de Rita Barberá en el caso Azud