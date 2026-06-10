L’estiu també necessita espai per a llegir llibres
L’avorriment, sovint tan temut, pot convertir-se en el millor aliat per a despertar el gust per la lectura durant les vacances
Fundació Bromera
Quan s’acosta el final del curs, moltes famílies comencen a omplir l’agenda dels fills i filles amb activitats per a les vacances: escola d’estiu, esports, cursos, excursions, viatges o tallers. Després de mesos d’horaris estrictes i responsabilitats acadèmiques, és comprensible voler aprofitar al màxim el temps lliure. Però, enmig d’esta planificació, des de Fundació Bromera convé fer-nos una pregunta: estem deixant espai per a la calma?
Vivim en un món que valora l’activitat constant. Sembla que cada moment haja d’estar ocupat per alguna tasca útil o estimulant. Tanmateix, els experts en educació coincidixen que els moments de tranquil·litat i, fins i tot, d’avorriment tenen un paper fonamental en el desenvolupament de l’alumnat. És precisament en eixos espais sense presses ni obligacions on apareixen la curiositat, la imaginació i les iniciatives personals.
La lectura és una de les activitats que millor aprofita estos moments. Rares vegades naix de la imposició o de l’excés de control. Llegir requerix temps, concentració i una certa disposició interior. Quan els xiquets i xiquetes tenen l’oportunitat de triar un llibre, asseure’s còmodament i deixar-se portar per una història, estan exercint una forma de llibertat que difícilment pot trobar-se en altres activitats més dirigides.
El ritme pausat de les vacances
Per això, l’estiu representa una oportunitat extraordinària per a consolidar l’hàbit lector. No perquè hi haja deures o lectures obligatòries, sinó perquè el ritme més pausat de les vacances permet recuperar una relació més natural amb els llibres. Llegir a la platja, a la piscina, sota l’ombra d’un arbre o abans de dormir són experiències que molts adults recorden amb estima anys després. Sovint, no recordem exactament quins llibres vam llegir, però sí la sensació de benestar associada a aquelles lectures.
A vegades, amb la millor de les intencions, convertim la lectura en una extensió de l’escola. Demanem resums, controlem el nombre de pàgines o insistim perquè lligen cada dia durant un temps determinat. Encara que la constància és important, durant les vacances pot resultar més eficaç prioritzar el plaer lector. Permetre que trien allò que volen llegir, respectar els seus interessos i compartir converses espontànies sobre els llibres sol donar millors resultats que qualsevol obligació.
També és important recordar que llegir no significa únicament endinsar-se en una novel·la. Els còmics, els àlbums il·lustrats, les revistes infantils, els llibres informatius o les recopilacions de curiositats poden despertar el mateix interés i contribuir al desenvolupament de la competència lectora. L’objectiu principal és mantindre viva la relació amb la lectura i associar-la a emocions positives.
Un aprenetatge que ve de casa
A més, no podem oblidar la importància de l’exemple. Els xiquets i les xiquetes aprenen observant allò que fan els adults que els envolten. Si durant les vacances veuen que a casa hi ha moments reservats per a la lectura, que els llibres formen part de l’oci familiar o que els adults també disfruten llegint, serà més fàcil que associen esta activitat a una experiència agradable i significativa. Una visita a la biblioteca, una estona compartida llegint o una conversa sobre una història poden tindre més impacte del que imaginem.
Des de l’aula i des de casa, compartim la responsabilitat de formar lectors i lectores, però esta missió no consistix només a ensenyar a llegir, sinó també a crear les condicions perquè la lectura tinga sentit en la vida quotidiana. I una d’estes condicions és disposar de temps.
Potser este estiu no cal omplir totes les hores del dia, potser convé reservar alguns moments per a no fer res en concret, per a deixar que aparega l’avorriment i per a permetre que un llibre es convertisca en una porta oberta a noves aventures. Perquè, de vegades, els millors viatges de l’estiu no requerixen maletes ni bitllets, només un bon llibre i el temps necessari per a gaudir-lo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos hermanos daneses se enamoran de los riuraus y compran y restauran el del Ferrandet de Benissa, del siglo XVII
- Una técnica de la CHJ declara ante la jueza de la dana que Emergencias debía consultar los caudales: 'Cualquiera podía ver los datos
- Un grupo de menores patea brutalmente a un feriante en Algemesí
- Algemesí lidera un repunte de la delincuencia en la Ribera que tiene en Sueca la única excepción
- El colapso de las residencias en la Safor deja 6.789 personas en lista de espera
- El segundo Gulliver del viejo cauce estará sentado en un castillo y abrirá a principios de 2027
- Valencianos en la gigafactoría de Volkswagen en Alemania: 'Estamos ante una oportunidad única
- La Audiencia de València confirma la imputación de Jorge Bellver, exconcejal de Rita Barberá en el caso Azud