Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaDelincuencia AlgemesíPropuestas educaciónPresupuestos vacacionesAbonos Valencia CFVisita papa EspañaLos Morancos
instagramlinkedin

Parlem de... Ferran Torrent

Mestre de la novel·la negra valenciana

Ferran Torrent

Ferran Torrent / Francisco Calabuig

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Fundació Bromera

Ferran Torrent i Llorca (Sedaví, 1951) és una de les veus més reconegudes de la narrativa valenciana contemporània i un dels autors més llegits de la literatura en llengua catalana. Escriptor i periodista, ha sabut construir una obra sòlida que combina la novel·la negra amb una mirada crítica i irònica sobre la societat valenciana.

La seua trajectòria literària comença amb ‘La gola del llop’ (1983), però és amb ‘No emprenyeu el comissari’ (1984) quan inicia l’èxit amb el personatge del detectiu Butxana, que tornarà a aparéixer en títols com ‘Penja els guants, Butxana’, ‘Un negre amb un saxo’ o ‘Cavall i rei’. Amb estes novel·les, Torrent consolida un estil àgil, directe i ple d’humor que renova el gènere policíac.

Obres amb una mirada crítica

Una de les seues obres més conegudes és ‘Gràcies per la propina’ (1994), una novel·la d’aire autobiogràfic guardonada amb el Premi Sant Jordi, que va reforçar la seua projecció fora del País Valencià. També destaquen ‘Societat limitada’ i ‘Espècies protegides’, on retrata amb mirada crítica les xarxes de poder, la corrupció i els interessos polítics i econòmics a la ciutat de València.

L’obra de Ferran Torrent ha sigut àmpliament reconeguda amb premis com el Joan Crexells, el Premi de la Crítica o el Premi Nacional de la Crítica, entre altres. A més, diverses novel·les han sigut adaptades al cinema, com ‘Un negre amb un saxo’, ‘Gràcies per la propina’ o ‘L’illa de l’holandés.

Noticias relacionadas y más

Més enllà de les trames policíaques, la seua literatura destaca per la capacitat de retratar la realitat valenciana amb una llengua viva, col·loquial i plena d’identitat. Amb humor, ironia i un gran domini del diàleg, Torrent ha construït un univers propi que connecta amb lectors molt diversos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents