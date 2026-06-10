Talent jove i solidaritat en la cloenda de la 34a Jornada Matemàtica
El certamen, organitzat pel Col·legi Guadalaviar de València, reunix 2.100 participants i destina la seua recaptació a la construcció d’una escola al Perú
Aula
La passió pels números, el talent jove i la solidaritat s’han donat la mà recentment a la Universitat Politècnica de València (UPV) amb motiu de l’entrega de premis de la Jornada Matemàtica València que des de fa 34 anys organitza el Col·legi Guadalaviar del Cap i Casal. L’acte posà el punt final a una edició que ha atret uns 2.100 participants, consolidant-se com una de les cites educatives més rellevants del panorama educatiu valencià en la promoció de les matemàtiques.
En l’entrega de premis hi participaren el president de la Diputació de València, Vicent Mompó; la directora d’Àrea d’Estudiants de la UPV, Andrea Conchado; i la directora del Col·legi Guadalaviar, María Jesús Bolinches. La cerimònia fou un homenatge al talent del centenar llarg de joves guardonats, en este certamen que «reconeix l’esforç, la curiositat intel·lectual i l’excel·lència acadèmica d’estudiants de diferents nivells educatius», apunten fonts del Col·legi Guadalaviar. Entre els reconeixements més destacats es van lliurar beques universitàries en centres de prestigi per a l’alumnat de Batxillerat, així com l’emblemàtic trofeu ‘Manuel López Pellicer’.
"Sempre al costat del talent jove"
Mompó, durant la seua intervenció, subratllà el valor d’este tipus de propostes: «Darrere de cada alumne premiat hi ha hores de treball, constància i superació. Reconéixer este mèrit també és una forma d’enfortir la cultura de l’esforç i l’educació». El president provincial assegurà que la Diputació de València «estarà sempre al costat del talent jove, donant suport a iniciatives que desperten vocacions científiques i ajuden a construir una societat més preparada, més innovadora i amb més futur».
Fidel al seu compromís social, la Jornada Matemàtica del Guadalaviar ha destinat tota la recaptació obtinguda a través de l’‘euro solidari’ al projecte Sumaq Wawa Wasi. Esta iniciativa, impulsada per la Fundació Esycu en col·laboració amb Càritas Cañete, té com a objectiu la construcció d’una escola en una zona vulnerable de Lima, al Perú, vinculant així l’èxit acadèmic amb la solidaritat internacional. Amb esta cloenda, la Jornada Matemàtica València referma una trajectòria històrica per la qual han passat més de 57.000 escolars des de la seua creació en 1992. L’èxit d’este projecte és possible gràcies a l’impuls del Col·legi Guadalaviar, el suport de la UPV i la col·laboració d’entitats com Metalesa Seguridad Vial, AMPA Guadalaviar, U-TAD, Caxton College, ESIC, EDEM i Educoway, entre altres patrocinadors compromesos amb l’educació.
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