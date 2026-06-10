La Unió de Llíria, mig segle a l’avantguarda educativa
La centenària banda té un col·legi d’Infantil, Primària i ESO únic a Espanya a l’incloure els ensenyaments musicals dins la jornada escolar
Aula
Llíria, coneguda a tot arreu com la Ciutat de la Música, atresora des de fa cinc dècades una joia educativa que continua sent un referent. El Centre Integrat d’Ensenyaments Musicals (CIEM) de la Unió Musical de Llíria, que celebra enguany el seu 50é aniversari consolidat com un projecte innovador que ha situat a esta societat musical centenària en l’avantguarda educativa.
Este centre educatiu pioner permet que l’alumnat curse els estudis obligatoris d’Infantil, Primària i ESO de manera simultània amb les ensenyances oficials de música dins de la mateixa jornada escolar. Gràcies al seu règim de concert educatiu, el projecte ha aconseguit «democratitzar l’accés a la cultura, obrint les portes tant a nissagues de músics professionals com a famílies sense antecedents artístics que busquen una formació integral i diferenciada per als seus fills i filles», expliquen des de el CIEM.
La titularitat del col·legi recau en la Unió Musical de Llíria, una de les societats musicals valencianes amb més prestigi internacional. Esta entitat sense ànim de lucre amb més de 1.000 socis apostà en 1976 per un model educatiu de servei públic altruista en benefici de tota la societat que mig segle després, conten des del CIEM, té ressò fora de les nostres fronteres: «responsables educatius europeus ens visiten regularment per a estudiar este cas d’èxit i intentar aplicar-lo als seus països». «Amb el suport de les famílies compromeses amb l’educació integral com a millor herència, el CIEM Unió Musical de Llíria continuarà sent un referent educatiu altres 50 anys més», asseguren.
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