D'alaquàs al cor d'Europa
Un grup de 4t d’ESO del centre Mare de Déu de l’Olivar II participa en un Erasmus+ sobre valors democràtics
Aula
Un grup de 15 alumnes de 4t d’ESO del centre Mare de Déu de l’Olivar II d’Alaquàs ha viscut este curs una experiència clau gràcies al programa Erasmus+.
En col·laboració amb l’institut alemany Europaschule Herzogenrath, el projecte s’ha centrat en els valors de la Unió Europea, com la democràcia, la llibertat, la igualtat i els drets humans. La mobilitat ha portat els joves a escenaris de la política continental.
A Brussel·les, van visitar el Parlament Europeu i es van reunir amb l’eurodiputat valencià Diego Solier i la vicepresidenta Sabine Verheyen per a debatre sobre el paper de la joventut en el futur d’Europa. A més, el viatge va incloure una parada a Maastricht per a conéixer la seu on es custodia el tractat fundacional de la UE moderna. Des del centre destaquen que esta iniciativa «fomenta la internacionalització educativa i reforça l’educació en valors democràtics de la joventut».
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