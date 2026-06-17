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D'alaquàs al cor d'Europa

Un grup de 4t d’ESO del centre Mare de Déu de l’Olivar II participa en un Erasmus+ sobre valors democràtics

Els alumnes del centre Mare de Déu de l'Olivar d'Alaquàs visiten Brusseles i Maastritch

Els alumnes del centre Mare de Déu de l'Olivar d'Alaquàs visiten Brusseles i Maastritch / Mare de Déu de l'Olivar

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Aula

València

Un grup de 15 alumnes de 4t d’ESO del centre Mare de Déu de l’Olivar II d’Alaquàs ha viscut este curs una experiència clau gràcies al programa Erasmus+.

Alumnat durant la visita del programa Erasmus + amb el tractat de Maastritcht

Alumnat durant la visita del programa Erasmus + amb el tractat de Maastritcht / Mare de Déu de l'Olivar

En col·laboració amb l’institut alemany Europaschule Herzogenrath, el projecte s’ha centrat en els valors de la Unió Europea, com la democràcia, la llibertat, la igualtat i els drets humans. La mobilitat ha portat els joves a escenaris de la política continental.

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Els alumnes es van reunir amb l'europdiputat valencià Diego Solier i la vicepresidenta Sabine Verheyen

Els alumnes es van reunir amb l'europdiputat valencià Diego Solier i la vicepresidenta Sabine Verheyen / Mare de Déu de l'Olivar

A Brussel·les, van visitar el Parlament Europeu i es van reunir amb l’eurodiputat valencià Diego Solier i la vicepresidenta Sabine Verheyen per a debatre sobre el paper de la joventut en el futur d’Europa. A més, el viatge va incloure una parada a Maastricht per a conéixer la seu on es custodia el tractat fundacional de la UE moderna. Des del centre destaquen que esta iniciativa «fomenta la internacionalització educativa i reforça l’educació en valors democràtics de la joventut».

L'alumnat del centre visita el Parlament Europeu

L'alumnat del centre visita el Parlament Europeu / Mare de Déu de l'Olivar

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