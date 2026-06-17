Escriure a l’estiu per a descobrir el plaer de llegir
Quan els joves creen les seues pròpies històries aprofiten el temps d’oci per a connectar de manera natural amb la paraula escrita
Fundació Bromera
Arriben les vacances d’estiu i, amb elles, el tancament de les aules i el desitjat descans per a l’alumnat i el professorat. És un temps d’oci, de desconnexió i de viatges, però també una oportunitat magnífica per a cultivar hàbits que, de vegades, el ritme frenètic del curs escolar no permet desenvolupar com cal. Tradicionalment, les famílies i els docents centrem els esforços a recordar la importància de mantindre la lectura viva durant els mesos de calor. Insistim a visitar les biblioteques del barri o a portar un llibre a la platja. Tanmateix, hi ha una ferramenta complementària que té un poder transformador idèntic o superior i que sovint passa desapercebuda: l’escriptura creativa.
Per a la Fundació Bromera, escriure i llegir són les dues cares de la mateixa moneda. No es tracta de destreses aïllades, sinó de processos profundament connectats que es retroalimenten de manera constant. Quan l’alumnat s’enfronta al repte de plasmar una idea sobre el paper, comença a pensar com un autor o una autora. En eixe precís moment, canvia la seua relació amb la paraula escrita. En haver d’estructurar un text, triar els adjectius adequats o decidir el destí d’un personatge, l’alumnat aprén a fixar-se en els mecanismes que els escriptors utilitzen en els llibres. D’esta manera, la pròxima vegada que òbriguen una novel·la o un conte, la seua lectura serà molt més rica, conscient i crítica, ja que coneixeran les regles del joc des de dins.
L'estiu, una època per a la llibertat i creativitat per a l'escriptura
L’estiu és el marc ideal per a este aprenentatge lúdic, ja que està lliure de la pressió de les notes i de les obligacions acadèmiques. L’escriptura no ha de plantejar-se com una tasca escolar ni com una obligació avorrida, sinó com un espai de llibertat absoluta on la imaginació és l’única norma. Per a aconseguir-ho, el paper de les famílies és fonamental a l’hora de crear un entorn motivador.
Per a posar-ho en pràctica d’una manera senzilla durant estes setmanes de vacances, us proposem algunes activitats pràctiques que es poden fer fàcilment des de casa:
-El diari de bord de l’estiu: Convidar l’alumnat a escriure diaris familiars o personals on puguen relatar no només el que fan, sinó com se senten en cada moment. Pot incloure dibuixos, entrades de cine o fulles seques. Registrar les seues vivències els ajuda a estructurar el pensament narratiu.
-Contes cooperatius en família: Un joc ideal per a les nits de calor. Un membre de la família escriu la primera frase d’una història en un full, el doblega de manera que només es veja l’última línia, i el passa al següent. En acabar, es llig el relat complet. Les ganes de saber què passarà estimulen la curiositat lectora.
-Reescriure el final preferit: Es tracta de proposar-los que canvien el desenllaç d’aquell llibre que tant els ha agradat durant el curs o, fins i tot, que inventen una nova aventura per als seus personatges favorits. Això els obliga a realitzar una relectura comprensiva i profunda del text original.
-La bústia d’estiu: En un món digital, rebre una carta o una postal física és una experiència màgica. Triar postals dels llocs que es visiten i escriure als avis, a les amistats o al professorat per al nou curs fomenta la capacitat de síntesi i la il·lusió de comunicar-se.
Plantar la llavor d'un pensament crític
L’escriptura és una porta d’accés immensa cap a la lectura. Si aconseguim que este estiu l’alumnat s’atrevisca a escriure sense por, a jugar amb les paraules i a inventar mons propis, estarem plantant la llavor d’uns lectors molt més apassionats, crítics i autònoms per al pròxim setembre. Val la pena aprofitar estes setmanes d’oci per a recordar que el camí cap als llibres de vegades comença amb un full en blanc.
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