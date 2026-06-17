L'FP lidera la transició cap a les aules amb zero emissions
Uns 65 alumnes milloren l’eficiència energètica dels IES Rascanya de València i Sierra de Carrascoy de Múrcia amb el projecte ‘EcoAules’
El projecte ‘EcoAules amb zero emissions’ entra en la seua fase final després de dos cursos de treball conjunt entre l’alumnat i el professorat de Formació Professional (FP) dels IES Rascanya Antonio Cañuelo de València i Sierra de Carrascoy d’El Palmar (Múrcia). Esta iniciativa, coordinada pel centre valencià ha convertit les instal·lacions d’ambdós instituts públics en espais d’avantguarda tecnològica i sostenibilitat aplicada.
Impulsat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i finançat per la Unió Europea a través dels fons ‘NextGenerationEU’, el programa ha permés implantar als instituts sistemes reals d’aerotèrmia, instal·lacions solars fotovoltaiques i ferramentes de gestió intel·ligent d’edificis. Un total de 65 alumnes de cinc titulacions superiors de les famílies professionals d’Instal·lació i Manteniment, Energia i Aigua, i Electricitat i Electrònica han participat activament en el muntatge i monitoratge d’estes tecnologies, adquirint competències clau per a la nova Indústria 5.0 que no prioritza sols el rendiment tecnològic, sinó també l’impacte social i ambiental al posar el focus en la col·laboració entre humans i màquines, la sostenibilitat i la resiliència.
Més enllà de la millora aconseguida en l’eficiència energètica dels centres, les seues aules i tallers s’han transformat gràcies al projecte en un laboratori d’aprenentatge on l’alumnat treballa amb eines que ja s’empren en entorns industrials reals. L’ús de l’aerotèrmia per a la climatització i l’energia solar per a l’autoconsum alineen els instituts amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l’Agenda 2030.
Amb jornades d’intercanvi i visites tècniques, el projecte consolida una FP més pràctica i connectada amb els reptes energètics del futur. A més, les instal·lacions permanents romandran als centres com un llegat per a continuar formant les noves generacions en les professions vinculades a la sostenibilitat.
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