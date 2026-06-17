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Parlem de... Xavi Aliaga

Una mirada crítica i compromesa

Xavier Aliaga lliurant enguany el premi de CVC a Pilar Larriba, pionera del voleibol femení valencià

Xavier Aliaga lliurant enguany el premi de CVC a Pilar Larriba, pionera del voleibol femení valencià

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Fundació Bromera

València

Xavier Aliaga (Madrid, 1970) és escriptor i periodista cultural. Tot i nàixer a la capital espanyola per motius familiars, es va criar i va créixer a Xàtiva. Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de València, ha desenvolupat una intensa activitat en l’àmbit de la comunicació i com a guionista de televisió. Actualment, compagina la seua labor com a responsable de cultura del setmanari El Temps amb l’escriptura i les seues col·laboracions com a columnista en diversos mitjans valencians.

La seua trajectòria literària destaca per una mirada incisiva, compromesa i d’una gran qualitat narrativa, capaç d’abordar la complexitat social des d’una òptica propera. La seua primera novel·la, ‘Si no ho dic, rebente’, va ser guardonada amb el Premi Vila de Lloseta. El reconeixement es consolidaria amb ‘Els neons de Sodoma’, guanyadora del Premi Andròmina de narrativa, i ‘Vides desafinades’, que va rebre el prestigiós Premi Joanot Martorell de Gandia i el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians.

Una connexió amb el públic jove

L’èxit i la connexió amb el públic més jove es va refermar amb ‘El meu nom no és Irina’, una novel·la que va rebre el Premi Samaruc i el Premi de la Crítica, esdevenint un autèntic referent de lectura per a l’alumnat en molts instituts gràcies a la seua honestedat.

Altres títols com la novel·la negra ‘Dos metres quadrats de sang jove’ o l’aclamada ‘Les quatre vides de l’oncle Antoine’, guardonada amb el premi Pin i Soler, mostren la seua gran versatilitat i la seua capacitat per a moure’s entre diferents gèneres de manera sòlida.

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La literatura de Xavier Aliaga destaca per la cura en la construcció dels personatges, la valentia dels seus temes i una estima profunda per la paraula escrita. Una veu imprescindible en la narrativa actual.

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