Aula
El 18é Congrés Bausset aborda l’assetjament escolar
Les inscripcions, gratuïtes, estaran obertes fins al 18 de setembre per a una cita ja consolidada en el calendari educatiu valencià
Fundació Bromera
Setembre és, per a molts docents, molt més que l’inici d’un nou curs. És també un temps de preparació, de reflexió i de recerca d’idees per afrontar els reptes que esperen a les aules. Entre aquests reptes, probablement n’hi ha un que preocupa cada vegada més als equips educatius: la convivència escolar. Com construir entorns segurs? Com prevenir els conflictes? Com actuar davant situacions d’assetjament? Com educar en el respecte i en les competències emocionals?
Amb aquesta realitat com a teló de fons, els dies 24 i 25 de setembre, l’Alcúdia acollirà una nova edició del Congrés d’Educació Josep Lluís Bausset, una cita plenament consolidada dins del calendari educatiu valencià i que, des dels seus inicis, compta amb el suport de la Fundació Bromera. Enguany, el congrés arriba a la seua dihuitena edició centrat en una qüestió fonamental per al benestar dels centres educatius: la convivència escolar i la resolució de conflictes.
Al llarg dels anys, aquest congrés s’ha convertit en un espai de trobada entre professionals de l’educació, investigadors i persones interessades a millorar la pràctica docent. El seu valor no resideix únicament en la qualitat dels ponents, sinó també en la capacitat d’abordar temes que responen a necessitats reals dels centres. En un moment en què el benestar emocional de l’alumnat i del professorat ocupa un lloc central en el debat educatiu, dedicar dues jornades a reflexionar sobre la convivència sembla més necessari que mai.
El poder de la convivència positiva a les aules
El programa reuneix experts de reconegut prestigi. La sessió inaugural comptarà amb Juan Carlos Torrego, catedràtic de Didàctica i Organització Escolar de la Universitat d’Alcalá i una de les figures de referència en mediació i aprenentatge cooperatiu, que abordarà la gestió de la convivència escolar des de la perspectiva dels programes i les eines d’intervenció. També participarà Nélida Zaitegui, mestra, pedagoga i inspectora d’educació, amb una llarga trajectòria en la promoció de la convivència positiva i la prevenció de l’assetjament escolar.
Una de les intervencions més esperades serà, sens dubte, la de Maite Garaigordobil. Referent internacional en l’estudi del desenvolupament socioemocional, la convivència escolar, el ‘bullying’ i el ‘ciberbullying’, Maite ha dedicat dècades d’investigació a comprendre les dinàmiques de la violència entre iguals i a dissenyar programes de prevenció eficaços. La seua conferència se centrarà en l’anàlisi, l’avaluació, la prevenció i la intervenció davant situacions de ‘bullying’ i ‘ciberbullying’, una problemàtica que continua sent objecte de preocupació en molts centres educatius.
La presència de Garaigordobil és especialment rellevant perquè representa una manera d’entendre l’educació basada en l’evidència científica. Les seues investigacions han demostrat que la convivència no és una qüestió secundària ni un element complementari de l’acció educativa. Al contrari, constitueix una condició indispensable perquè puguen produir-se aprenentatges significatius. Sense respecte, sense seguretat emocional i sense sentit de pertinença resulta molt difícil construir una escola inclusiva i de qualitat.
El congrés es completarà amb les aportacions de Carlos Caurín i Marta Talavera, especialistes en mediació, prevenció de la violència i convivència escolar, que compartiran estratègies concretes per afavorir entorns educatius més positius i saludables.
El nou curs començarà amb noves il·lusions, però també amb desafiaments complexos. La convivència serà, sens dubte, un dels grans temes que ocuparan les escoles i instituts. Per això resulta especialment encertat que aquesta edició del Congrés Josep Lluís Bausset pose el focus en allò que sovint sustenta tota la resta: la capacitat de conviure, dialogar i aprendre junts.
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