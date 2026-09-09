Aula
Evelyn Waite: «Estudiar el passat és absolutament essencial per a entendre el món actual»
La professora del Caxton College de Puçol i especialista britànica en història i conflictes bèl·lics, Evelyn Waite, defén l’estudi del passat i de les humanitats en les aules com a ferramenta analítica clau per a què l’alumnat enfronte els reptes de l’era digital
Aula
En un context marcat per la immediatesa i el protagonisme de les disciplines STEM, l’acrònim en anglés de ‘Science, Technology, Engineering and Mathematics’ (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques), Evelyn Waite, professora d’Història en Caxton College, el centre britànic de Puçol, reivindica l’estudi del passat no com una matèria estàtica, sinó com una ferramenta crítica essencial per a la joventut del segle XXI. Waite s’ha format en la Universitat de Warwick i King’s College de Londrés (KLC) i és autora de diversos articles publicats en la revista Times Educational Supplement (TES) al Regne Unit.
Enfront del rellevant rol que exercixen en la societat la ciència i la tecnologia, esta professora del Caxton College defén les matèries d’humanitats com el complement ètic imprescindible de les STEM, no els seus rivals. «Els qui es dediquen a la tecnologia no haurien de plantejar-se únicament ‘podem construir això?’, sinó també qüestions reflexives com ‘hem de fer-ho?’ i ‘quin impacte tindrà?’», assenyala.
«Un autèntic superpoder»
L’alumnat a vegades considera la història i, per extensió la resta de les humanitats, com assignatures en les quals cal llegir i escriure molt, i els costa veure com es poden relacionar amb el seu futur professional. «Les habilitats que els estudiants adquirixen en estes classes són absolutament essencials per a comprendre el món en el qual vivim. I si volen orientar-se cap a la ciència o qualsevol altre camp, sempre els dic el mateix: no importa la professió que tries, perquè en qualsevol necessitaràs analitzar dades, prendre decisions basades en evidències i valorar la credibilitat de grans quantitats d’informació», afirma.
Waite assegura que els qui estudien Història no es conformen amb una sola versió, sinó que busquen diferents perspectives, sospesen arguments i reflexionen sobre idees complexes. «No es pot comprendre cap conflicte actual, cap decisió del govern ni cap avanç tecnològic sense entendre el seu passat, i l’anàlisi crítica que desenrotlla l’alumnat li dona l’autonomia intel·lectual per a pensar per si mateix», afig.
En paraules de Waite, «la Història és eixa assignatura que ens obliga a frenar i a no deixar-nos intimidar per la saturació informativa, els algorismes i les notícies falses», afirma. Segons la docent, el valor real de la matèria residix a ensenyar a l’estudiant a qüestionar les fonts i a no conformar-se amb una sola versió dels fets, desenrotllant el que ella denomina «un autèntic superpoder».
Cap a una altra mena d’avaluació
Waite també posa el focus en la necessitat de reformar els mètodes d’avaluació actuals, que sovint es perceben com una barrera per a l’alumnat. Encara que reconeix el rigor dels exàmens britànics, proposa evolucionar cap a models més flexibles i creatius, com a proves orals o el comissariat d’exposicions. «M’encantaria que el nostre alumnat poguera mantindre una conversa professional amb qui els examine sobre fonts primàries», explica, subratllant que l’objectiu no és crear «enciclopèdies errants», sinó ciutadanes i ciutadans capaços de llegir entre línies i eixir de la seua zona de confort.
Amb esta defensa de les humanitats, Evelyn Waite posiciona a Caxton College com un referent en la formació d’estudiants que combina el domini de les dades amb les habilitats analítiques necessàries per a liderar qualsevol camp professional i garantir que els canvis del futur siguen per a millor.
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