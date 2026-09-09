L'IES Rascanya de València, un institut obert a Europa
L’Institut d’Educació Secundària (IES) Rascanya-Antonio Cañuelo de València acabà el curs amb unes xifres històriques de mobilitats Erasmus+ que consoliden a este centre públic a cavall entre Benimaclet i Orriols com un referent de la internacionalització en l’ensenyament valencià
L’IES Rascanya-Antonio Cañuelo del barri de Sant Llorenç de València va impulsar el passat curs més de 90 mobilitats Erasmus+ amb 54 alumnes que eixiren a l’estranger, mentre que el seu professorat sumà 27 participacions en visites de planificació, formació o observació de la pràctica docent (‘job shadowing’). A més, l’institut acollí 42 estudiants i 10 professors europeus.
En Formació Professional de Grau Mitjà es desenvoluparen projectes amb centres de Bèlgica i França, combinant mobilitats de grup i pràctiques formatives en empreses (FCT). L’alumnat d’FP de Grau Superior també realitza pràctiques internacionals a Itàlia, Bèlgica i Finlàndia, mentre que el professorat feu ‘job shadowing’ a Polònia. Pel que fa a ESO i Batxilllerat es portaren a terme intercanvis amb centres d’Alemanya i França, així com mobilitats individuals d’alumnat a Itàlia. El professorat de Secundària feu ‘job ahadowing’ a Alemanya, Sicília i França, i cursos de formació en diferents destinacions europees.
El motor que mou al professorat
L’èxit de l’alumnat és el motor que mou al professorat del Rascanya a l’hora de bolcar-se en la internacionalització de l’institut. Així ho explica la coordinadora Erasmus+ d’ESO i Batxillerat del centre, Josefa Segura, que destaca el fort impacte motivacional que tenen les mobilitats en l’estudiantat, "especialment en aquells xics i xiques que mai han tingut l’oportunitat d’eixir a formar-se a l’estranger". Assenyala la il·lusió de les famílies i dels mateixos estudiants en repetir l’experiència, i com molts d’ells ja estan «esperant-te al setembre per a dir: ‘Vull tornar a participar-hi’". En la mateixa línia, el coordinador Erasmus+ d’FP Superior, Christian Sanchis, assenyala que este programa "obri les mires professionals dels estudiants cap al mercat de treball internacional i millora molt la seua formació".
Daniel Brigido, coordinador d’Erasmus+ d’FP Bàsica i Grau Mitjà al Rascanya, subratlla que malgrat les moltes hores de treball no remunerat que comporta al professorat la coordinació de la la internacionalització, "paga la pena fer l’esforç perquè millora la qualitat de l’educació pública i la vida dels estudiants, ja que bona part del nostre alumnat prové d’un entorn sociocultural mitjà-baix. Aleshores l’oportunitat que els donem de viatjar i de conéixer altres cultures i formes de treballar només la poden fer en els Erasmus+". "De fet, per a molts dels participants este passat curs era la primera vegada que viatjaven en avió. Per tant, el canvi mental i el creixement que tenen després del viatge és molt valuós", apunta. En este sentit, afig que pels alumnes, resoldre els problemes que sorgixen en el dia a dia fora de casa "els fa madurar, ja que enfrontar-se a la vida real a l’estranger és enriquidor i augmenta l’autoestima".
"Un gran al·licient motivador"
Les mobilitats Erasmus+ també són il·lusionants per al claustre del Rascanya. L’orientadora Paz Guzmán participà en una formació a l’estranger mitjançant un curs intensiu i conta que és "un gran al·licient motivador per al professorat que ajuda a enriquir la seua tasca diària". Cesc Pons, docent d’Educació Física, valora el ‘job shadowing’ com una via excel·lent per a obrir la ment i transformar la pràctica docent. Ell, que n’ha fet a Finlàndia, Islàndia i Polònia, afirma que esta oportunitat d’observar la docència en altres països "ens aporta també molta amplitud de la perspectiva amb la qual encarem després ací les classes". Julio Tarín, professor de Pedagogia Terapèutica (PT) ha fet un ‘job shadowing’ a França i qualifica l’experiència com a "superenriquidora". El que més l’ha marcat ha sigut comprovar que les teories pedagògiques que a vegades ací es qüestionen, sí que funcionen en altres llocs: "He pogut verificar que les noves formes d’entendre l’Educació Especial sí que és possible dur-les a la pràctica".
Per a l’alumnat el balanç de les mobilitats Erasmus+ no pot ser més positiu. Nela Martínez i Leyre Aja, estudiants d’ESO, remarquen l’oportunitat d’interactuar amb la joventut dels països d’acollida. "Està molt bé conéixer gent nova, saber el que fa i com és allí l’adolescència", diu Nela. Leyre afig que "el millor és descobrir altres costums i estils de vida".
Es guanya autonomia i seguretat
Idaira Fernández, alumna del Grau Superior d’Ensenyament i Animació Socioesportiva (EASE) ha passat dos mesos i mig fent les pràctiques FCT a un col·legi privat concertat catòlic d’Hasselt (Bèlgica). Com a resultat d’esta immersió, sent que ha guanyat una gran autonomia i seguretat en si mateixa
Guillem Santana, Aitana Piquer i Héctor Cuesta, alumnes del Grau Mitjà d’FP d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques, han estat també un mes a Hasselt fent pràctiques FCT a empreses belgues. Per a Guillem l’aventura ha sigut transformadora: "Ens ha preparat per al futur i per a la vida en si mateixa". Aitana coincidix en el gran valor d’esta vivència i afirma que "és una experiència per a repetir, perquè et dona més perspectiva de cara a treballar en el futur". Héctor recomana fer les FCT a l’estranger, tot i que llança un avís realista sobre el repte: "Crec que cal estar preparat mentalment perquè és molt de temps fora de casa".
Lucas Mercader i Pablo García, també del Grau Mitjà d’Instal·lacions elèctriques, feren una mobilitat de grup Erasmus+ al voltant de la domòtica amb alumnat del Lycée Louis Vicat de Souillac (França). Lucas creu que "realitzar pràctiques a l’estranger ajuda enormement a l’hora trobar feina", mentre Pablo qualifica "molt divertida" l’experiència de convivència i treball en grup amb els companys francesos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mayrén Beneyto: 'Es el rey emérito el que le pide' a Rita Barberá apoyar los eventos de Urdangarín
- En bañador y escondido en las dunas: la foto del presunto pirómano del incendio con más de 200 desalojados en Dénia
- Ultimátum del Valencia CF a Carlos Corberán: tiene tres partidos para revertir la situación y sacar al equipo del pozo
- Un vecino se planta ante el altar y agrede al cura de Llocnou de Sant Jeroni en plenas fiestas patronales
- Aceite de oliva: Por qué el desplome de precios en origen pone en riesgo los olivares
- Los acompañantes de Pilar Bernabé en la presentación de su candidatura a la alcaldía de València
- Las fallas y la pólvora de Benicalap pierden a Javier Paredes, miembro del inseparable trío de 'los tres de Acacias
- Los embalses valencianos resisten a la sequía mientras el Danubio se seca