Aula
L’FP valenciana lidera les ajudes Dualiza amb set projectes de 10 centres
La desena edició bat tots els rècords amb més pressupost que mai, 511.839 euros, per a repartir entre 40 projectes de tota Espanya impulsats per 2.541 estudiants i 264 docents
Aula
La Formació Professional (FP) valenciana s’ha consolidat com el gran referent de la innovació en l’àmbit estatal. Deu centres del nostre territori han estat seleccionats en la X Convocatòria d’Ajudes Dualiza, impulsada per CaixaBank Dualiza i FPEmpresa amb la col·laboració de la Fundació Deloitte. Les iniciatives rebran finançament per a desenvolupar-se durant este curs 2026-2027. Esta edició Dualiza bat tots els rècords nacionals amb el pressupost més alt de la seua història, 511.839 euros per a repartir entre 40 projectes en tota Espanya, involucrant 2.541 estudiants, 264 docents i 70 entitats col·laboradores. En este context d’excel·lència, el lideratge valencià és absolut gràcies a set projectes tecnològics i sostenibles que sumen el talent de 10 centres educatius de València i Alacant.
A les comarques de València destaquen propostes molt singulars. L’IES María Enríquez de Gandia lidera un sistema de telemetria marina i internet de les coses (IoT) per a mesurar la qualitat de l’aigua i facilitar el turisme actiu. El CIPFP Catarroja participa en ‘Emer-Net 24’, una plataforma autònoma de connectivitat en emergències mitjançant satèl·lit, WiFi i energies renovables. Per la seua banda, el Florida Institut Tècnic Professional, també de Catarroja, impulsa el ‘Programa Zenith’, on l’alumnat llançarà una sonda estratosfèrica per a analitzar l’impacte ambiental a l’Albufera. A més, el CIPFP Misericòrdia de València i el CIPFP Mislata lideraran ‘SmartStock RFID’ per a gestionar inventaris amb radiofreqüència.
Nous projectes per afrontar els reptes de la societat
A les comarques d’Alacant, el treball en xarxa i l’economia circular definixen les iniciatives seleccionades. L’IES Asunción de Nuestra Señora d’Elx, en col·laboració amb el CIPFP Canastell de Sant Vicent del Raspeig, encapçala la valorització de dàtils descartats del palmerar il·licità per a fer una beguda fermentada. Per la seua part, l’IES La Canal de Petrer impulsa una fabricació additiva sostenible basada en redisseny i impressió 3D de components industrials sotmesos a desgast recurrent. Així mateix, l’IES Almadrava de Benidorm i l’IES Marcos Zaragoza de la Vila Joiosa col·laboren en ‘Terra Mar Taula’, projecte orientat a desenvolupar un aliment funcional de fulla i flor de la nespra i espirulina, incorporant sistemes de seguiment mitjançant IoT i modelització predictiva amb intel·ligència artificial. La directora de CaixaBank Dualiza, Paula San Luis, destaca el valor d’estes ajudes per a donar suport als docents; i Luis García, president d’FPEmpresa, el compromís amb una FP connectada amb l’empresa que respon als reptes de la societat.
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