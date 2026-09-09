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El musical ‘Tarzán’ dels salesians, una lliço de vida

L’alumnat de 6é de primària del col·legi San Juan Bosco de València emociona a més d’un miler d’espectadors

Tot l'equip darrere de 'Tarzán, El Musical' del Col·legi Salensians San Juan Bosco de València dalt de l'escenari.

Tot l'equip darrere de 'Tarzán, El Musical' del Col·legi Salensians San Juan Bosco de València dalt de l'escenari. / Col·legi Salesians San Juan Bosco

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Rafel Montaner

Rafel Montaner

València

El Col·legi Salesians San Juan Bosco de València acabà el curs amb la representació de ‘Tarzán, El Musical’. Un projecte interdisciplinari realitzat íntegrament per l’alumnat de 6é de Primària del que gaudiren més de mil espectadors en les dos sessions que ompliren el teatre del centre.

Durant mesos, els escolars treballaren de forma cooperativa en tots els àmbits de la producció teatral: interpretació, dansa, decorats, il·luminació, vestuari, so i regidoria. El resultat fou un èxit rotund que superà les expectatives, demostrant que l’esforç i el compromís compartit de famílies, alumnat i docents fan possible qualsevol somni.

Un moment de la representació de 'Tarzán, El Musical' del Col·legi Salensians San Juan Bosco de València.

Un moment de la representació de 'Tarzán, El Musical' del Col·legi Salensians San Juan Bosco de València. / Col·legi Salesians San Juan Bosco

Èxit artístic

"Més enllà de l’èxit artístic, ‘Tarzán’ ha sigut una lliçó de vida, una experiència educativa irrepetible i la prova que la unió, la confiança i el compromís continuen sent capaços de transformar la realitat", destaquen des del San Juan Bosco.

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Una escena de 'Tarzán, El Musical' del Col·legi Salensians San Juan Bosco de València.

Una escena de 'Tarzán, El Musical' del Col·legi Salensians San Juan Bosco de València. / Col·legi Salesians San Juan Bosco

Les ovacions del públic en finalitzar les dos representacions van ser el millor reconeixement a un treball realitzat amb il·lusió, constància i passió durant tot el curs. L'emoció viscuda dins i fora de l'escenari romandrà per sempre en la memòria de tots els participants.

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