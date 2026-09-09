L’Oceanogràfic de València porta la mar a les aules
La nova oferta educativa de l’aquari acosta la biodiversitat, la ciència i la conservació a l’alumnat a través del contacte directe amb els animals
Aula
Observar com nada un tauró, descobrir per què els aiguamolls són refugis de biodiversitat o comprendre com afecta el canvi climàtic als ecosistemes polars pot ser també una manera d’aprendre ciència. En l’Oceanogràfic de València, els aquaris, les zones tècniques i els exteriors es convertixen durant el curs escolar en escenaris educatius des dels quals acostar-se a alguns dels grans desafiaments ambientals del nostre temps.
Amb l’inici del curs 2026-2027, l’Oceanogràfic renova la seua oferta dirigida a centres educatius amb una proposta adaptada a les diferents etapes. L’objectiu part de la idea que conéixer el medi natural és el primer pas per a comprendre'l i protegir-lo.
Dels pols a la Mediterrània
Els viatges educatius, acompanyats per l’equip d’Educació de l’Oceanogràfic, proposen diferents maneres d’explorar el planeta a través de l’aigua. Una d’elles és ‘Expedició Polar’, un recorregut que connecta Àrtic i Antàrtic per a descobrir la biologia d’espècies adaptades a ambients extrems i entendre per què les regions polars exercixen un paper fonamental en l’equilibri climàtic de la Terra.
L’itinerari permet conéixer animals com a belugues, pingüins o frarets atlàntics i abordar qüestions com el canvi climàtic, els plàstics o la sobrepesca. L’experiència incorpora a més la dimensió científica dels pols i el treball d’investigació desenrotllat en estos ecosistemes.
El viatge pot conduir també molt més prop de casa. ‘Guardians del Mediterrani’ proposa descobrir la riquesa d’una mar que forma part de la vida quotidiana de l’alumnat valencià. Posidònia, corals, cavallets marins, taurons, tortugues o espècies d’aigua dolça permeten explicar conceptes com els endemismes, les espècies invasores o la degradació dels hàbitats, al mateix temps que mostren alguns dels projectes de conservació de la Fundació Oceanogràfic.
Un aiguamoll enmig de la ciutat
Eixa mirada cap a l’entorn continua en el ‘Passeig per l’Albufereta’, un recorregut pels seus llacs exteriors. Allí, espècies com el samaruc, el fartet, la tortuga d’estany o aus com la rosseta i l’ànec de capblanc ajuden a comprendre el valor ecològic d’estos espais. L’Albufereta permet treballar sobre biodiversitat urbana, filtres verds, espècies invasores o canvi climàtic. El xicotet aiguamoll es convertix així en un laboratori a l’aire lliure per a observar les relacions entre aigua, vegetació, fauna i activitat humana.
Per a l’alumnat a partir de tercer de Primària, la proposada ‘Immersió en l’aquari’ canvia per complet la perspectiva de la visita. El recorregut accedix a espais tècnics, des d’on els estudiants poden caminar sobre l’aquari de taurons i conéixer àrees de quarantena, ous de taurons i ratlles, cavallets marins o el cultiu de plàncton. L’activitat permet descobrir que darrere de cada aquari existix un complex treball relacionat amb el benestar animal, les cures veterinàries i la gestió de les poblacions zoològiques.
L’oferta es completa amb recorreguts dedicats a taurons, tortugues marines, dofins i lleons marins, ecosistemes tropicals i altres propostes adaptades a les diferents edats. El programa contempla també ‘La Mar d’Especial’, una experiència sensorial destinada a grups amb diversitat funcional.
De la visita al compromís
L’educació ambiental aspira al fet que l’aprenentatge no acabe quan el grup abandona l’Oceanogràfic. Per això, la proposta busca treballar la curiositat, el pensament crític i la capacitat de l’alumnat per a relacionar les seues decisions diàries amb la salut dels ecosistemes.
Esta filosofia s’estén a la Xarxa d’Escoles Blaves, que convida als centres a desenrotllar projectes relacionats amb la cultura oceànica, i a les Jornades del Docent, que cada trimestre permeten al professorat conéixer les activitats i possibilitats pedagògiques de l’Oceanogràfic de València.
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