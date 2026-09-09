Aula
Parlem de... Anna Moner
La mirada que transforma l'art en literatura
Fundació Bromera
Anna Moner (Vila-real, 1967) és una de les autores més singulars de la literatura valenciana actual. La seua obra es troba en un punt de trobada poc habitual entre l’art i la literatura, dues disciplines que han marcat tota la seua trajectòria. Artista plàstica de formació, des de 1987 comparteix projecte creatiu amb Sebastià Carratalà i ha exposat la seua obra en nombroses ciutats d’Espanya i França. Aquesta mirada artística, atenta al detall i fascinada pels misteris de la història i de la naturalesa humana, també defineix els seus llibres.
Abans de consolidar-se com a novel·lista, destacà en el camp del relat. L’any 2006 va guanyar el Premi de Relats de Dones de l’Ajuntament de Castelló amb ‘La Venus i el lliri’, un reconeixement que repetiria el 2010 amb ‘Les finestres de l’ànima’. També ha explorat altres gèneres i és coautora de l’obra teatral ‘La morta enamorada’, estrenada al Gran Teatre d’Alzira.
Universos amb simbolisme
La seua irrupció en la narrativa va arribar amb ‘Les mans de la deixebla’, distingida amb el Premi Enric Valor de Novel·la. Aquell llibre va marcar l’inici d’una trajectòria literària caracteritzada per l’originalitat i per la construcció d’universos carregats de simbolisme. En les seues novel·les, la història, la ciència, l’art i el misteri es combinen amb naturalitat per donar forma a relats d’una gran intensitat. Obres com ‘El retorn de l’Hongarès’, ‘La mirada de vidre’ o ‘La por de la bèstia’ han confirmat una veu narrativa inconfusible i reconeguda tant per la crítica com pels lectors.
Al llarg de la seua carrera ha rebut guardons tan destacats com l’Alfons el Magnànim, el Ciutat d’Alzira o el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians. Més enllà dels premis, però, Anna Moner ha construït una obra única, capaç de transportar el lector a territoris fascinants on la bellesa, la curiositat i el misteri conviuen en cada pàgina.
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