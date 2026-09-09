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La Politècnica difon  les grans científiques a través del joc

Alumnat participant en l'Escola d'Estiu de la UPV.

Alumnat participant en l'Escola d'Estiu de la UPV. / UPV

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Aula

Vora 1.000 xiquetes i xiquets participants de l’Escola d’Estiu de la Universitat Politècnica de València (UPV) han descobert les grans científiques gràcies a nous jocs de rol, cartes i trencaclosques a partir de la web del projecte ‘donesdeciencia.es’ de la Politècnica. L’alumnat, de 5 a 14 anys, ha aprés de forma amena les aportacions a la ciència d’investigadores com Margarita Salas, Ada Lovelace o la valenciana Anna Lluch. «Aprendre jugant és una de les senyes d’identitat de la nostra Escola d’Estiu», diuen des de la UPV.

Entre les activitats, destaca la elaboració d'un joc de cartes per aprendre sobre les dones científiques

Entre les activitats, destaca la elaboració d'un joc de cartes per aprendre sobre les dones científiques / UPV

L’equip de l’Escola d’Estiu ideà dos jocs de rol protatonitzats per dones científiques. A més, estrenà un nou joc de cartes de memòria i intuïció per a divertir-se mentre s'aprén sobre les dones científiques. El joc es compon de 48 cartes, amb la seua imatge d'una banda i per un altre diferents dades sobre la científica i l'artista que va pintar el mural de Dones de Ciència.

Els participants de primer i segon curs, amb edats entre els 5 i 7 anys, gaudiren gaudiren acolorint dibuixos dels diferents murals, amb els quals donen forma a puzles de paper gegants. I, per segon any consecutiu, els participants en l’Escola d’Estiu s’enfrontaren també al repte de fer els cubs d'enginy de Dones de Ciència inspirats en els cubs de rubik.

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Un grup d'alumnes posen a proba el seu enginy amb un rubik didàctic.

Un grup d'alumnes posen a proba el seu enginy amb un rubik didàctic. / UPV

Tant el projecte Dones de Ciència com les activitats impulsades per l’Escola d’Estiu de la UPV compten amb el suport de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (Fecyt) del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

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