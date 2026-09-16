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Endesa ajuda a l’educació energètica de l’alumnat de Primària

La Fundació Endesa ha llançat una nova edició d’Endesa Educa Digital, una plataforma en línia i gratuïta adreçada a estudiants de 3r i 4t de Primària de col·legis de tota Espanya

L’objectiu d’esta iniciativa és acostar el món de l’energia i el seu ús responsable als més joves

Un grup de 3r i 4t treballant l’educació energètica, dins del programa de Fundació Endesa.

Un grup de 3r i 4t treballant l’educació energètica, dins del programa de Fundació Endesa. / Fundació Endesa

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Aula

La Fundació Endesa ha llançat una nova edició d’Endesa Educa Digital, una plataforma en línia i gratuïta adreçada a l’alumnat de 3r i 4t de Primària de col·legis de tota Espanya. L’objectiu d’esta iniciativa és acostar el món de l’energia i el seu ús responsable als més joves de manera pràctica, fàcil i divertida, promovent una transició energètica justa i sostenible des de l’àmbit escolar.

El programa, que s’emmarca en el projecte Endesa Educa amb més de 25 anys de trajectòria, ja ha obert el termini d’inscripció. Els primers 1.500 docents inscrits rebran un kit d’experimentació que inclou turbines, bateries i encunys de cartó. Amb estos materials, l’alumnat podrà completar dos missions pràctiques: una centrada en les energies renovables i una altra en la mobilitat sostenible, fomentant el treball en equip, el pensament crític i la comunicació.

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A més, els centres inscrits podran participar en un concurs dotat amb 2.000 euros per a millorar l’equipament o la infraestructura elèctrica del col·legi, així com gaudir d’una experiència educativa guiada per un expert. Des de 2019, més de 157.200 alumnes i 2.700 docents de 2.300 col·legis han millorat els seus coneixements energètics amb esta plataforma. Els docents interessats ja poden realitzar la seua inscripció a través del web de la Fundació Endesa.

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