Bioparc acosta a 250 centres la seua oferta educadora
El curs passat el parc enclavat en la capçalera del Jardí del Túria de València fou una autèntica «aula de la natura» per 35.000 escolars
Aula
El Departament d’Educació de Bioparc València ha presentat recentment la seua oferta escolar per al curs 2026-2027 que acaba d’arrancar en una jornada que, segons detallen des del parc, va registrar un «aforament complet». A la trobada hi van acudir representants de 250 centres educatius de tot el territori de la Comunitat Valenciana així com d’altres autonomies veïnes, reflectint el gran interés per la programació educadora de Bioparc que cada any acosta a 35.000 estudiants el coneixement de la biodiversitat com una autèntica «aula de natura», apunta en un comunicat el Departament d’Educació del parc enclavat en la capçalera del Jardí del Túria del Cap i Casal.
En este sentit, afig la nota, «el vincle amb el professorat és fonamental, destacant accions com el Carnet Docent (CaD) per als qui participen en estes jornades o fan una reserva, permetent preparar la visita i conéixer a fons els hàbitats, espècies i instal·lacions». Totes les activitats s’ajusten a les diferents etapes educatives i al currículum oficial, amb objectius definits, seqüències didàctiques coherents i materials específics per a cada nivell.. La proposta és totalment bilingüe en valencià i castellà, amb visites disponibles en altres idiomes, i Bioparc assigna de forma gratuïta personal educatiu als grups visitants. Així, detalla el comunicat, «el professorat pot incorporar l’experiència en les seues programacions fàcilment i l’alumnat gaudix d’un aprenentatge significatiu».
Un viatge cap a la biodiversitat
La visita guiada recorre la selva, la sabana, l’illa de Madagascar i els aiguamolls de la cova de Kitum per a descobrir els animals, les seues adaptacions, comportaments i la preservació dels ecosistemes. Per a aprofundir en els continguts, la visita es pot complementar amb tallers didàctics a l’aula amb mostres biològiques, reptes i dinàmiques participatives adaptades segons les edats.
Entre les activitats que Bioparc oferix a escoles i instituts destaquen ‘Bio-detectius en acció per a Infantil’, que explora la biodiversitat mitjançant el joc i els sentits; ‘Hall escape: Animals extraordinaris’ per a Primària, amb enigmes sobre la reproducció i la diversitat; i ‘Crim mediambiental’ per a Secundària, que convida a investigar evidències i prendre decisions.
La proposta educadora de Bioparc s’amplia amb activitats de dia complet que acosten la labor del parc per a millorar el benestar animal, i experiències com ‘Tambors en Bioparc’ que fomenten la creativitat de l’alumnat mitjançant la percussió, o ‘Viatge als Aiguamolls’, que inclou una eixida al Parc Natural de l’Albufera per a observar l’avifauna. A més, la nova oferta escolar incorpora tarifes especials per este curs: durant l’octubre, amb la visita de 13,50 euros s’inclou un taller sense cost addicional, mentre que al desembre, gener i febrer la promoció d’hivern oferix la visita guiada per 11 euros. Tota la informació, tarifes de grups, guia didàctica i recursos educatius estan disponibles al web d’Educació Bioparc.
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